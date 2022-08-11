Bursa İnegöl'de yeni hizmet binasında dış cephe çalışmaları

Bursa'da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binasında çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen hizmet binasında dış cephe mantolama çalışmaları başladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yeni hizmet binasında sona yaklaşılırken, dış cephe mantolama çalışmaları da başladı.

Bir yandan bina içerisinde hummalı bir çalışma sürdüren müteahhit firma, bir yandan da hedeflenen tarihe binayı yetiştirmek üzere dış cephe çalışmalarının startını verdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte yeni belediye hizmet binası şantiyesini ziyaret etti.

Başkan Taban, hedeflerinden şaşmadan yeni belediye hizmet binasının belirlenen tarihe kadar yetiştirmek üzere müteahhit firma ve çalışma arkadaşlarının hummalı bir şekilde çalıştığını ifade ederek, "Hem heykel bölgesi hem de karşı adada eski hükümet konağı, eski kaymakamlık lojmanı ve sedir kafenin bulunduğu alanda şehrimize yakışan bir meydan oluşturmak istiyoruz. 7/24 ilçe halkımıza hizmet verecek olan, içerisindeki sosyal alanlarla yaşayan bir belediye hizmet binası da bu alanın önemli parçalarından biri olacak" dedi.

Yükselen binanın sadece bir belediye hizmet binası olmayacağının altını çizen Taban, burada; sergi alanları, İnegöl’ümüzün lezzetlerinin yer aldığı Gastro İnegöl restoranı, kafeterya, gençlerimiz için alanlar ve toplantı salonları gibi vatandaşlarımızın da sürekli kullanacağı alanlarında yer alacağını söyledi.