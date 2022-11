Bursa İnegöl'de temizlik hareketi için eğiticilere eğitim

İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiği ve her haneye ulaşacak temizlik hareketi olarak adlandırılan çalışma kapsamında, her okuldan 2 öğretmenin katıldığı “Eğiticilerin Eğitimi” programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temizlik konusunda; eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve ortak çalışmalar yürütülmesi adına bir protokol imzalamıştı. Bu protokol ile kapsamlı bir iş birliği hayata geçirirken, şehirde yaklaşık 75 bin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bulunması nedeniyle her haneye ulaşacak bir temizlik hareketi olarak adlandırılmıştı. Projenin ilk adımı olarak 75 bin öğrencinin çevre ve temizlik konusunda doğru şekilde eğitilmesi ve donanımlı birer birey olmaları gerektiğine dikkat çekilerek, işe ilk olarak eğiticilerin eğitimi ile başlandı.

İmzalanan protokol kapsamında öncelikli olarak her okuldan 2 öğretmene “Eğiticilerin Eğitimi” başlığı altında çevre ve temizlik ile sıfır atık konularında eğitim düzenlendi. Cuma günü 15.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitim, İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre mühendisleri tarafından verildi. Çevre Gönüllüleri Projesi kapsamında projenin sürekliliğinin sağlanması ve sıfır atık ile iklim değişikliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan bu eğitimlerle, okullarda yıl içerisinde yapılacak olan eğitimler, teknik geziler ve farkındalık çalışmaları konusunda bilgiler verildi.