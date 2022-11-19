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Bursa İnegöl'de Sosyal Girişimcilik Eğitimi'ne başvurular başladı

GÜNDEM 19.11.2022, 16:18
Bursa İnegöl'de Sosyal Girişimcilik Eğitimi'ne başvurular başladı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, Social Business Global ve TÜMMİAD iş birliğinde 16-35 yaş arası gençlerin katılabileceği Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı düzenliyor. 08-09 Aralık tarihlerinde yapılacak eğitim ve kamp için başvurular başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi, yeni bir organizasyon için çalışmalara başladı. İnegöl Belediyesi organizasyonu ile Social Business Global ve TÜMMİAD (Tüm Mucitler İcat-İnovasyon ve Araştırma Derneği) iş birliğinde 08-09 Aralık 2022 tarihlerinde İnegöl’de “Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı” düzenlenecek.

TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ve Social Global Business Ülke Lideri İsmail Hilmi Adıgüzel’in konuşmacı olarak katılacağı Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampına, 16-25 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilecek. Eğitim kontenjanı 200 kişi ile sınırlı olan programda, eğitim sonrası katılım sertifikası da verilecek. Eğitim sonundan yapılacak sınavda başarılı olan 50 kişi ise kampa katılmaya hak kazanacak. Kampa katılmaya hak kazananlara ayrıca kamp eğitim sertifikası da verilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınırlı sayıda kontenjanın yer aldığı eğitim için son başvuru tarihi 05 Aralık Pazartesi olarak açıklandı. Başvuru için katılmak isteyenlerin [email protected] e-posta adresine veya 0530 917 30 73 no’lu telefona özgeçmişini göndermesi yeterli olacak. Eğitim 08 Aralık Perşembe saat 17.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Kamp ise 08-09 Aralık tarihlerinde Yeniceköy DOSTUM Tesislerinde yapılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN GENÇLERE DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, 2 günlük organizasyon için tüm gençlere çağrıda bulundu. Eğitimin içeriği ve organizasyon gereği kontenjanın sınırlı olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Bu noktada hevesli, gelişime açık ve fırsat arayan tüm gençlerimizi Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampına bekliyoruz. Dolu dolu bir içerik ve özel konuklarımızla eşsiz bir organizasyon olacak” dedi.

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