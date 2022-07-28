Bursa İnegöl'de sokak canlılarına doğal alanlar

Bursa'da İnegöl Belediyesi, sokak hayvanları için doğal yaşam alanları oluşturdu. Boğazköy Barajı mevkiinde toprak kazılarak yapılan yaşam alanları hayvanlara konforlu korunma imkanı sunuyor.BURSA (İGFA) - Şehirde yaşayan tüm canlılar için projeler üreten İnegöl Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Boğazköy Barajı mevkiinde 10 ayrı noktada sokak hayvanları için toprak kazılarak oluşturulan doğal yaşam alanları yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu üyeleri ve hayvanseverler ile birlikte bölgeye giderek oluşturulan yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

Başkan Taban, başta insanların bilincini arttırmak gibi beraberinde hayvanseverlik bilinci oluşması ve onlara daha doğal yaşam alanları oluşturulması, onların ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konularda adımlar atmaya gayret ettiklerini söyledi.

Hayvanlarının ekosistemin bir parçası olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Boğazköy barajı mevkiinde kepçelerle oluşturduğumuz doğal yaşam alanlarında sokak canlılarına toprak serinliğinde daha doğru şekilde barınacakları yerler oluşturduk. Bu beslenme noktalarının da tabi sokak canlıları tarafından kabul görmeleri bizleri mutlu etti. Dolayısıyla buralara belirli zamanlarda hayvanseverlerimiz ve belediyemiz tarafından yiyecekler de bırakılarak uygun bir ortam oluşacak. Bu bölgede 10 adet bu şekilde korunaklı merkezler oluşturduk. Ben tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Buralarda beslenme yapılabilir” diye konuştu.