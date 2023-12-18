Bursa İnegöl'de Orhaniye Mahallesi'ni ferahlatan çalışma

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Orhaniye Mahallesinde Çömlekçi Çıkmazında yaptığı kamulaştırmalarla hem çıkmaz sokağı ulaşıma açacak hem de elde edilen alanda 55 araçlık otopark üretilecek. Kamulaştırma yapılan binaların yıkımının başladığı çalışma ile bölge nefes alacak.BURSA (İGFA) - Bir yandan şehir merkezinde vizyon projeler yükselirken bir yandan kırsalda yatırımlarını sürdüren İnegöl Belediyesi, merkez mahallelerde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Orhaniye Mahallesinde Çömlekçiler Sokak üzerinde bulunan çıkmazların ulaşıma açılması ve bölgenin otopark ihtiyacını karşılayacak 55 araçlık mahalle otoparkı üretmek adına 2 binanın kamulaştırması yapıldı. Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan bölgede yıkım çalışmaları başladı.

Bugün itibariyle başlayan yıkım çalışmalarını Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. İnceleme sırasında açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, “Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere bir aradayız. İmar Müdürlüğümüzün uzun süredir takip ettiği bir çalışmaydı bu. Bölgede otopark üretmek adına yaptığımız çalışmalar vardı. Fen İşleri Müdürlüğümüz burada çalışmaya başladı. 340 ve 498 ada içerisinde bulunan alan, imar planında park olarak planlıydı. Alanda iki adet toplam 103 m2 yüz ölçüme sahip olan taşınmazlar vardı, bunlar kamulaştırıldı. Bugün de kamulaştırılan binaların yıkımı başladı” dedi.

2. ÇÖMLEKÇİ ÇIKMAZI DA AÇILACAK

Yapılan çalışmayla hem çıkmaz sokakların açıldığını hem de otopark alanları üretildiğini ifade eden Başkan Taban, “Toplam alışma alanımız 1200 m2. Sıkışmış yapılar arasında çok güzel bir alan. Hem yolları açıyoruz burada hem de 55 araçlık otoparkı kazandırmış oluyoruz. Aynı zamanda karşı taraftaki 2. Çömlekçi Çıkmazındaki kamulaştırma çalışmalarımız da sürüyor. Orası da aynı şekilde açılacak” diye konuştu.

5 YILDA 3 BİN ARAÇLIK OTOPARK

Başkan Taban, 2019 yılından bu yana 3 bin araçlık otopark üretildiğini de hatırlatarak; “Dönemimiz içerisinde şehrimizde 3 bin araçlık otopark ürettik. Görevimizin son anına kadar da yine benzer devam eden çalışmalarımız olacak. Bunlar çok kıymetli çalışmalar. Burada da bu kapsamda bir çalışma oluyor. Tamamlandığında çok faydalı bir alan elde etmiş olacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.