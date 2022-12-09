Bursa İnegöl'de marketler 7/24 denetimde

Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devam eden market denetimleri kapsamında fahiş fiyat ve kasa-etiket uyumu gibi konularda işletmeleri en ince detayına kadar inceleniyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması, haksız kazancın önlenmesi ve genel düzen ve tertibin sağlanması adına belirli aralıklarla gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.

Marketlerin özellikle en ince detayına kadar denetlendiği belirtilen açıklamada, gerçekleştirilen denetimler sonucu işletmelere; kasa ve raf fiyatı uyuşmazlığı ruhsatsız faaliyet, genel temizlik, yaya yolu işgali vb. hususlarında 191 adet idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, fahiş fiyat ve haksız fiyat artışı konularında da denetimler yapıldığına dikkati çekilerek, "Bu denetimlerde haksız fiyat artışına konu ürün ve ürünler ile alakalı 47 adet tespit yapılarak hazırlanan tutanakların işletmelerin savunmaları ile beraber Bursa İl Ticaret Müdürlüğüne bildirimler sağlanmıştır” denildi.