Bursa İnegöl'de kurtuluş coşkusuna 'senfonik' başlangıç

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kapsamında düzenlediği ve 4 gün sürecek olan etkinlikler, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle başladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 6 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulan şehrin kurtuluşunun 100. Yılı için coşku dolu bir etkinlikler takvimi belirledi. 4 gün sürecek olan kurtuluş etkinliklerinin açılışı, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kurtuluş etkinlikleri kapsamında Cumartesi akşamı 20.30’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde İnegöllülerle buluştu. Ücretsiz konserde sanat severler Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasını dinlemek için salona geldi. Orkestra Şefi Eray İnal yönetiminde ve kemanda solist İsmail Başaran’ın kulakların pasını silen sunumuyla gerçekleştirilen konserde, kurtuluş coşkusunun startı verildi.

Program süresince salondaki sanatseverlerin ilgiyle dinlediği konser, İnegöllülerden tam not aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, sergiledikleri performansla alkış topladı. Konser sonunda sahneye davet edilen İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Kültür Sanat Komisyonu Üyesi Mevlüt Akbay, orkestraya ve programa katılan vatandaşlara teşekkür etti. Gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirildi.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında 04 Eylül Pazar günü 09.30’da Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine halk yürüyüşü ve kros yarışması ile devam edecek kurtuluş etkinlikleri kapsamında, 5 Eylül Pazartesi akşamı ise İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Otobüsü ve araç korteji şehir turu atacak.

6 Eylül Salı günü ise 09.30’da Atatürk Anıtında çelenk töreni ve akabinde şehitlik ziyareti ile başlayacak kutlamalar kapsamında; 12.45’de İshakpaşa Camisinde mevlid programı, 14.00’te Kent Müzesinde Kurtuluş günü canlandırması ve 100. Yıl Özel Sergisi açılışı gerçekleştirilecek.

Protokol üyelerinin Gaziler Derneği ziyareti de yapacağı 6 Eylül’ün finali ise akşam 19.00’da Belediye önünden başlayacak ve heykelde sona erecek Kurtuluş Korteji ile olacak.