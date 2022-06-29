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Bursa İnegöl'de 'kurbanlık' ve 'bayramlık' tedbirler

GÜNDEM 29.06.2022, 14:18
Bursa İnegöl'de 'kurbanlık' ve 'bayramlık' tedbirler

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, düzenlediği basın toplantısında tüm birimleriyle Kurban Bayramı öncesi ve bayram sürecine ilişkin hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirler, yapılan hazırlıklar ve duyurularla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Durmuş Aydın, Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer ve Veteriner İşleri Müdürü Yahya Kani’nin de hazır bulunduğu basın toplantısında, kurban kesim alanlarından çarşı düzenlemelerine, kurban atığı toplama çalışmalarından nöbetçi fırınlara ve daha pek çok konuya dair bilgilendirme yapıldı.

Bayram öncesi hazırlıklardan başlayarak tüm detaylarıyla konuya açıklık getiren Başkan Taban, kaldırım üzerinde yaya geçişini etkilemeyecek şekilde esnafların sergi açabileceğini duyurdu. "Vatandaşlarımızın da alışverişlerini daha rahat yapabilmesi için kaldırım yasağını bu dönemde esnetiyoruz" diyen Başkan Taban, "Kaldırım serbestisi 1 Temmuz Cuma günü itibariyle başlayacak. Ancak bayram esnafın harman zamanı. Dışarıdan birileri gelip tezgah açmasın ve esnaflarımız da buna uysunlar. Esnaflarımız ticaretini yapacak. Yılın 365 günü hizmet veren esnaflarımızdır. Yine bayrama son 3 gün kala bazı sokaklarımız tamamen trafiğe kapatılıyor. Bu sokaklar; Elektrik Sokak, (Hacı Veli Ağa sokak kesişiminden itibaren), İşletme Sokak, Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak 6 Temmuz itibariyle trafiğe kapatılacak. Yine çarşı içinde Gençlik Merkezi arka otopark girişleri İşletme Sokak tarafından açılacak tek yön koridoru ile sağlanacak ve otopark çıkışları tek yön olarak Gençlik Merkezi önünden yapılacak" diye konuştu.

“Bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı bir diğer bölge olan semt pazarları ile ilgili de bilgi veren Taban, "8 Temmuz Cuma arefe gününe denk geliyor ve o gün zaten kendi gününde açılan pazarlarımız var. Bu pazarlar; Yenice Köy Semt Pazarı, Cerrah Pazarı ve Cumpa Kıyafet Pazarı. Bunlara ilave olarak arefe günü Cumartesi Pazarı da kendi yerinde kurulacak. Bayram süresince de tüm pazarlar kapalı olacak" dedi.

KASAPLAR HARİCİ KIYMA ÇEKİMİ YASAK

Kıyma çekimleri konusu da bizler için önemli olduğuna dikkati çeken Taban, "Bu işin yapıldığı yerler kasaplar ve et-tavuk satış reyonu bulunan marketlerdir. Diğer işyerlerinde, cadde ve sokaklarda kıyma çekimine kesinlikle müsaade edilmeyecektir" dedi.

Taban, berber ve kuaförleri de bayram öncesi yoğun olacağından dolayı haftanın 7 günü açık olabileceklerini belirterek, saat konusunu işletmeleri kendilerine bıraktıklarını söyledi. 

KURBAN KESİM ALANLARI VE KURBAN ATIĞI TOPLAMA İŞLEMİ

Bu arada kurban kesim alanlarımızı da belirlediklerini açıklayan Belediye Başkanı Alper Taban; Kurban kesim alanlarımız; Alibeyköy Modern Hayvan Pazarı, Mer-Pa Kapalı Pazar Yeri, Alanyurt Kapalı Pazar Yeri, Akhisar Kapalı Pazar Yeri, Pazartesi Pazarı Balıkçı Bölümü, Cumartesi Pazarı Balıkçı Bölümü ve Mesudiye Pazarı Balıkçı Bölümü. Buraların haricinde vatandaşlarımız kendi bahçesi varsa, çevreye kirlilik, koku vb. rahatsızlık verememek ve kurban çukuru açmak kaydı ile kendi bahçelerinde kurbanlarını kesebileceklerini duyurdu.

Kurban atıklarının vatandaşların evlerinin önünden ekiplerce Bayramın 1. ve 2. günü alınacak. Rutin temizlik hizmetlerimizin yanında kurban atıklarıyla ilgili de 153 ve WhatsApp hatlarımız üzerinden vatandaşımız bizlere bildirdiğinde adresinden gidip alacaklarını kaydetti. 

Ayrıca zaman zaman kurban kesimi sırasında kaçan kurbanlıklarla ilgili de ekiplerin hazırda bekletileceğini belirten Taban, vatandaşların Çözüm Merkezi'ne ulaşarak yardım talep edebileceklerini söyledi.

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