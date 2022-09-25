Bursa İnegöl'de 'Kırmızı Elmas’ın ünü sınırları aştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önemli tarım değerlerinden biri olan ve halk arasında sağladığı katma değerden dolayı “Kırmızı Elmas” ismiyle anılan Kurşunlu Çileğinin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğinin arttırılması ve tanınması adına İnegöl Belediyesi tarafından Çilek Şenliği düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bereketli topraklarıyla pek çok tarımsal değere sahip olan İnegöl’ün önemli değerlerinden biri de Kurşunlu Çileği.

Eskiden bir fasulye deposu iken 15 yıl önce bölge halkının çileği keşfetmesiyle bugün adeta çileğin başkenti konumuna gelen Kurşunlu Mahallesi ve civar köylerde, bu yıl 12 bin fönüm arazide 48 bin ton çilek üretildi. Kurşunlu Çileği özellikle aroması ve lezzetiyle dikkat çekerken, aynı zamanda; uzun raf ömrü, serasız yetiştirilen, tamamen doğal ve katkısız olması, Mayıs ayında başlayıp Kasım ayına kadar devam eden ülkenin en uzun hasat süresi ile mevsimin son hasadın burada yapılıyor olması özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kurşunlu Mahallesi'nde bugün her aile mutlaka çilek üretimi gerçekleştirir hale gelirken, bölgeye sağladığı katma değer ile çilek “Kırmızı Elmas” adıyla anılmaya başladı.

Yurt içi ve yurt dışında alıcılar tarafından yoğun ilgi gören, ihraç edilerek ülkemize ekonomik katma değer sağlayan Kurşunlu Çileğinin daha fazla tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılması adına İnegöl Belediyesi tarafından Çilek Şenliği düzenlendi. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan şenliğin ikincisi, Cumartesi günü Kurşunlu Mahallesinde yapıldı. Tarımsal ürün stantları, çilek tanıtım alanları ve çilekten yapılan farklı doğal ürünlerin yer aldığı stantların bulunduğu şenlik, konserler ve çilek yarışmaları ile süslendi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl’ün bereketli topraklarından söz etti.

İnegöl’ün Uludağ’ın güneyinde kurulan bereketli topraklardan oluşan bir ilçe olduğuna dikkati çeken Başkan Taban, "Bizler de bu bereketin farkındayız. Bu şehirde yaşayan insanlar her yeni güne bu şehirde üretmek, bu şehirde yenilikleri ortaya koymak adına başlıyor. Pek çok güzelliğin de bu sayede ortaya çıktığını görüyoruz. Bugün burada çilek yetiştiriciliğinin ne duruma geldiğini hep birlikte görüyoruz" dedi.

Tarımsal alanda da İnegöl’de çok güzel işler olduklarını belirten Başkan Taban, "Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizi kurduk. Çok kıymetli siz üreticilerimiz buraya üye olarak destek oldunuz. Soğuk Hava Tesisimizi kurduk. Pazar organizasyonları yapmaya çalışıyoruz. Beraberinde salça makinesi, ceviz soyma makinesi gibi ekipman destekleri sağladık. İnegöl’ümüze modern bir Hayvan Pazarı kazandırdık, verimsiz arazilerde taş toplama aracıyla destek olmaya çalıştık. İnegöl Belediyesi olarak bizler vatandaşımızın bulunduğu alanda, arazide en güzel işleri yapması adına rehberlik etmeye devam edeceğiz" dedi.

KURŞUNLU’DA BU YIL 12 BİN DÖNÜMDE 48 BİN TON ÇİLEK ÜRETİLDİ

Kurşunlu çileği ile ilgili alıcılardan dinledikleri özellikleri; lezzet ve aroma ile dayanıklılık konusunda ön plana çıktığını gördüklerini belirten Başkan Taban, bundan sonra da daha yeni ve güzel, verimli çalışmalar olması adına el birliği ile gayretle çalışacaklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, her şehrin, bölgenin bir değeri olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmalar sonrasında İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekiplerinin gösterisiyle devam eden Çilek Şenliğinde, ayrıca çilek ile ilgili yarışmalar da yapıldı.

Bayanlar arasında çilek tahmin yarışması yapılırken, erkekler arasında ise en hızlı çilek yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik daha sonra Müslüm ve Mustafa Eke konseriyle devam etti. Yaklaşık 2 saat boyunca Müslüm-Mustafa Eke ile Kurşunlu Mahallesi sakinleri eğlence dolu anlar yaşadı. Protokol çilek tarlasına giderek hasat gerçekleştirdi.