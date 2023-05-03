Bursa İnegöl'de 'kentsel dönüşüm' için düğmeye basıldı

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Turgutalp Mahallesinde 250 bin m2 alanı kapsayan ve toplamda 1787 yapı stoğunu içerisinde barındıran şehrin ilk “Yerinde Kentsel Dönüşüm” projesi için düğmeye bastı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi şehrin ilk “Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi” için düğmeye bastı.

Turgutalp Mahallesinde; Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan 250 bin m2’lik alanda yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm için projeler hazırlandı. Uzun soluklu bir hazırlık süreci neticesinde bölge bulunan 842 hak sahibi ile ilk buluşma Pazar günü gerçekleştirildi. Hak sahiplerine projeyle ilgili genel bilgilerin verildiği istişare toplantısı İlçe Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Burada Belediye Başkanı Alper Taban, yapılacak dönüşümü sunum eşliğinde vatandaşlara anlattı.

ŞEHRİN DÖNÜŞÜM BEKLEYEN BÖLGELERİ TESPİT EDİLDİ

Kentsel dönüşüm projesinin tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan toplantıda, daha sonra Başkan Alper Taban sunum eşliğinde süreci, projeyi ve hedeflerini anlattı. “Bugün yeni bir değişimin, dönüşümün arifesindeyiz” sözleriyle konuşmasına başlayan Taban, “Bildiğiniz gibi İnegöl’ümüzde özellikle 90’lı yıllarda yapılmış, 80’li yıllarda yapılmış eski yapı stoğumuz var. Bunlarla ilgili bir tarama yaptık. Bu tarama çalışmaları neticesinde şehrimizin değişim ve dönüşüm bekleyen bölgelerini çıkartarak Bakanlığımıza sunduk” şeklinde konuştu.

Deprem gerçeğine de dikkat çeken Başkan Taban, “İnegöl’ümüz, Bursa’mız, Marmara bölgesi deprem kuşağı altında. Tabi bu dönüşümleri biz sadece depremden dolayı yapıyoruz demek istemiyorum. Ancak öncelikli niyetimiz şehrimizin eskiyen yapılarını daha sağlıklı yapılar haline dönüştürmek. 80-90’lı yıllarda yapılan yapılar, o günün imkanları ve o günün yönetmelikleriyle yapıldı. O günün beton kalitesi, demir kalitesi bugüne göre çok farklıydı. Bugün inşallah hem zeminde yapılacak iyileştirmelerle hem de beraberinde malzeme kalitesiyle çok daha sağlam yapılar oluşturulacak” dedi.

"VATANDAŞ İSTEMİYORSA YAPILMAYACAK"

Başkan Alper Taban, hak sahiplerinin en az 3’te 2’sinin projeye onay vermediği takdirde dönüşümü yapmayacaklarını da vurgulayarak şöyle devam etti: “Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili günlerce çalışmalar yaptı, üzerinde tartışıldı. Biz sizlerin önüne çıktığımızda bütün detayları hazırlamak ve sizlere en doğru tasarımları, verileri sunmak istedik. En doğru teklifleri yapmak istedik. Bu bölgede daha önce bir deneme yapıldı, ancak gerçekleşmedi. Niçin gerçekleşmedi? Çünkü çoğunluğun rızasını almak zorundayız. Ben size rağmen bir dönüşüm gerçekleştirmek istemiyorum. Burada yaklaşık 842 tane hak sahibi var. Bunun 3’te 2’si evet demesi durumunda biz adımımızı atacağız. Aksi durumda siz istemiyorsanız asla ve kata ben bu dönüşüme girmeyeceğim. Burada yaptığımız çalışmalarda hakkaniyetli, adaletli sunumlar ve teklifler olacak. Bunları muhtarlığımızın yanında hazırladığımız Kentsel Dönüşüm Ofisimizde sizlerle konuşacağız. Burada detaylı teklifleri sunmamız mümkün değil. Ben burada genel çerçeveyi sunacağım.”