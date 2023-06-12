Bursa İnegöl'de hasta ve yaşlı bakım personelleri alınacak

Bursa'da İnegöl Belediyesi iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına çalışmalarını sürdürdüğü İstihdam Merkezi aracılığıyla İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, hasta ve yaşlı bakım işinde çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. İstihdam Merkezimi ile iş birliği yapan Özel Mimar Sinan Bakım Merkezi yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek personel alımı yapacak.

BAŞVURU 15 HAZİRAN

Yaş sınırı bulunmayan personel alımının başvuruları 15Haziran Perşembe günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.