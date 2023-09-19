Bursa İnegöl'de Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Resmi törenler sonrası İnegöl Belediyesi tarafından Gaziler Onuruna yemek verildi.BURSA (İGFA) - 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı’ verilerek tüm gazilere armağan edilen ve her yıl kutlanan Gaziler Günü, 102. Yılında İnegöl’de de her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde başlayan kutlamalar, Gaziler Derneği ziyareti ve gaziler onuruna düzenlenen yemekle devam etti.

Törenlere Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ve gaziler, siyasi parti Başkan ve yöneticileri ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan törende sırasıyla Kaymakamlık çelengi, Belediye Başkanlığı çelengi ve İnegöl Muharip Gaziler Derneği çelengi anıta bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören devam etti.

İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen yaptı. Seymen, “19 Eylül Gaziler Günü… Bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, anıldığı bir gündür. 19 Eylül; Kurtuluş Savaşında, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri ve terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. 19 Eylül günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü Gazi unvanıyla taçlandırdığı gündür. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır" dedi.

GAZİLER DERNEĞİ ZİYARET EDİLDİ

Anıtta yapılan tören sonrası protokol üyeleri İnegöl Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Burada gazilerle sohbet eden protokol üyeleri, gazilere vatanın birlik ve bütünlüğü için yaptıkları fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür etti.

Ziyaretler sonrası İnegöl Belediyesi tarafından gaziler onuruna yemek tertip edildi. Gazilerin aileleriyle birlikte davet edildiği yemek sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “19 Eylül Gaziler Gününüz kutlu olsun. Cenabı Allah sizlere gazilik gibi bir mertebe nasip etmiş. Ben bu vesileyle başta şehitlerimiz ve ebediyete uğurladığımız gazilerimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Devletimiz, kurumlarımız herkes sizlerin emrinize amade. Sizlerin mutlu olabilmesi için el birliği ile mücadele ediliyor. Belki 19 Eylül Gaziler Günü sembolik bir gün ancak gazilerimiz bizim için her gün kıymetli. Bu vesileyle davete katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.