Bursa İnegöl'de fiyat uyuşmazlığına af yok!

Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine 2023 yılında kasa ve raf fiyatı uyuşmazlığı nedeniyle 76 işletmeye cezai işlem uyguladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir yandan rutin denetimlerle bir yandan da vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Halk sağlığının korunması, haksız kazancın önlenmesi, ilçe halkının daha kaliteli hizmet alabilmesi ve genel düzen ve tertibin sağlanması adına mücadele eden ekipler, tüm işletmeleri mercek altına alarak düzenli olarak denetliyor.

76 İŞLETMEYE KASA-RAF FİYATI UYUŞMAZLIĞINDAN CEZA YAZILDI

7/24 sahada denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda özellikle kasa ve raf fiyatı uyuşmazlıkları dikkat çekiyor. Zabıta Müdürlüğünce rutin denetimler ve vatandaştan gelen fotoğraflı ihbarlar neticesinde başta zincir marketler olmak üzere 2023 yılında kasa ve raf fiyatı uyuşmazlığı ile alakalı toplam 76 adet işletmeye cezai işlem uygulandığı açıklandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle kasa-raf fiyat uyuşmazlıklarının tespiti noktasında vatandaşlarımızın bildirimlerinin önemine dikkati çekilerek, bu konuda fark ettikleri olumsuzlukları mutlaka 153 hatları üzerinden Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmeleri istendi.