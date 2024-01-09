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Bursa İnegöl'de 'Fevziye' için geri sayım

GÜNDEM 09.01.2024, 17:57
Bursa İnegöl'de 'Fevziye' için geri sayım

Bursa'nın İnegöl ilçesine yeni bir değer kazandırmak için çalışmalara başlayan yerel belediye, Fevziye Orman Parkı projesi için geri sayıma geçti. İnegöl’ün yeni yaşam alanı olacak proje için Belediye Başkanı Alper Taban, “Proje fizibilite raporu tamamlandı. Mimari ve statik projelerimizi de hazırlıyoruz. Uygulama sürecine en kısa sürede başlamak istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Son dönemde turizm alanında önemli adımların atıldığı ve ciddi mesafelerin katedildiği İnegöl’de, şehre yeni değerlerin kazandırılması adına çalışmalar sürüyor.

İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kanal İnegöl ve yapımı süren Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi projelerinin ardından, yeni bir yaşam alanı daha oluşturmak için hazırlıklar başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kırsal Fevziye Mahallesinde bulunan Fevziye Göleti etrafında eşsiz doğal güzellikler içerisinde yeni bir yaşam alanı yükseleceğini müjdeledi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Taban, “Değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Yapacağımız Orman Park projesiyle Fevziye Göleti yeni bir turizm alanına dönüşecek” dedi.

ŞEHRİN YENİ DEĞERİ

Fevziye Orman Parkı projesine ilişkin detayları da yaptığı açıklamayla kamuoyu ile paylaşan Başkan Alper Taban, “İnegöl’ümüz sanayisi ve tarımıyla olduğu kadar doğal güzellikleri, yaylaları, ormanları ve turizm alanlarıyla da bu alanda önemli bir değer. Bizler de bu değerleri geliştirerek şehrimiz için katma değer sağlayacak projelere dönüştürmeye devam ediyoruz. Mesudiye Mahallesinde yaptığımız Kanal İnegöl, Boğazköy Barajı mevkiinde yapımı süren Millet Bahçesi projelerimiz bunun en güzel örnekleri. Şimdi de aslında bölge halkının çok iyi bildiği, sunduğu güzellik tartışılmaz olan Fevziye Göletini yapacağımız projeyle şehrin bir değerine dönüştüreceğiz. İnegöl yeni bir yaşam alanına daha kavuşmuş olacak” diye konuştu.

PROJE İÇERİSİNDE NELER OLACAK?

Fevziye kırsal mahallesinde bulunan gölet etrafında yükselecek Fevziye Orman Parkı projesinin 2025-26 yıllarında tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Taban, “Burada proje alanımız 47 bin 300 m2. Bu alan içerisinde; Kır Evleri, Kır Kahvesi, Kır Lokantası, Karavan Kamp Alanı, Orman Kütüphanesi, Çadır Kamp Alanı ve Çocuk Oyun Alanının yer aldığı bir yaşam alanı yükselecek. 9250 m2 alana sahip Fevziye Göletimiz, çok daha kıymetli bir doğal güzelliğe dönüşecek. Bölgede 6,5 km kanyon yürüyüş hattı, 500 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, ahşap köprü, Leylek Suyu ve kayıtlı dağcılık rotası da yer alacak. Şu anda Proje Fizibilite Raporu tamamlandı. Mimari ve statik projeleri hazırlanmaya devam ediyor. Çalışmayla ilgili kurum görüşleri alındı ve uygulama sürecine başlanacak” açıklamalarında bulundu.

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