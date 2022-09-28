Bursa İnegöl'de Eski Bahçekaya konağına kavuştu

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Eski Bahçekaya Mahallesinde kullanım ömrünü tamamlamış olan eski mahalle konağını yıkarak burada hayırseverlerin de katkılarıyla yapılan yeni ve modern Mahalle Konağı düzenlenen törenle hizmete girdi.BURSA (İGFA) - Şehrin dört bir yanına hizmet ulaştırma gayretiyle çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerde yaptığı yatırımlarla hem Büyükşehir Kanununun eski statüde köy olan kırsal mahallelere sağladığı faydaları hizmete dönüştürüyor hem de bu bölgelerin gelişimine katkı sunuyor. Bu kapsamda Eski Bahçekaya Mahallesinde; 1 sokakta parke taş uygulaması ve köy meydanında düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Aynı zamanda artık kullanım ömrünü tamamlamış olan ve mahalle sakinlerine hizmet veremeyecek seviyeye gelmiş eski Mahalle Konağı yıkarak, hayırseverlerin de katkılarıyla yeni bir Mahalle Konağı inşa edildi. İçerisinde şadırvan, umumi tuvalet, kahvehane, teras ile doktor odasının yer aldığı konak ve meydan düzenlemesi için açılış töreni düzenlendi.

İlçe protokolünün de yoğun katılım gösterdiği Mahalle Konağı açılış töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Eski Bahçekaya Muhtarı Hayati Nuri Aslan, “Mahalle Konağı açılışımıza hoş geldiniz. Belediye Başkanımızın desteğiyle yapamayız dediğimiz binayı yıkıp yenisini inşa ettik. Burada destek olan sponsor arkadaşlarımız da var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR KANUNUNUN EN BÜYÜK KAZANIMI KIRSALDAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Belediye Başkanı Alper Taban ise Büyükşehir kanunu ve kırsaldaki değişim dönüşümden söz etti.

Büyükşehir Kanunu'nun 2014 yılıyla beraber Bursa bölgemizde de uygulanmaya başladığını anımsatan Başkan Taban, "Burada pek çok bölgede olmayan, yapılamayan, eksik kalan, kaynak üretilemeyen işlerin bu kanunla birlikte değişmeye başladığını gördük. Bana göre Büyükşehir Kanununun İnegöl’deki en büyük kazanımı ne derseniz, kırsal mahallelerimiz bu noktada en fazla istifade eden bölgelerimiz oldu. Bugüne kadar köylerimizin ve şehirlerimizin imarında kimlerin katkısı varsa hepsinden Allah razı olsun. Büyükşehir kanunuyla birlikte köylerimizde; altyapı çalışmaları, sulama ve içme suyu yatırımları, ürün toplama merkezleri, fide, tohum, makine ve ekipman destekleri, sosyal ve kültürel birtakım etkinliklerin yapılması, yolların asfalt ve parke taş kaplamalarıyla daha konforlu hale getirilmesi gibi ve son dönemde bazı bölgelerimize doğalgazı da ulaştırmaya başladık. İnşallah hedef tüm köylerimizde bunu yaygınlaştırmak. Bu ve bu gibi hizmetleri biz şehrimizin bütününe yaymaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Milletvekilleri ve İlçe Başkanına teşekkür eden Başkan Taban, "Burada sadece bizler değil, bölge insanlarımızın katkıları da önemli. Hayır yapmak herkese nasip olmuyor. Bu binanın yapımında da hayırseverlerimizin katkıları var. Çalışmaların başta Eski Bahçekaya Mahallemiz olmak üzere herkese hayırlı olmasını diliyorum. Burada Mahalle Konağı ile birlikte meydan düzenlemesi ve parke taşı gibi çalışmalar da yapıldı. İnşallah uzun yıllar kullanılacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Mahalle Konağının açılışı gerçekleştirildi.