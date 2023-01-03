Bursa İnegöl'de elektronik atıklar bertaraf edilecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektronik atıkların lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilmesi için İnegöl Belediyesi ile Bakırel firması arasında protokol imzalandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, elektronik atıkların çevreye zarar vermeden toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için Bakırel firması ile protokol imzaladı.

İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Bakırel firması temsilcileri Bünyamin Benli ve Merve Haraslı ile İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer protokol imza töreninde hazır bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, elektronik atıklar her geçen gün çoğaldığına vurgu yaparak, "Özellikle günümüzde teknolojinin de hızla ilerlemesine bağlı olarak atık miktarlarında ciddi artışlar söz konusu. Her geçen gün daha yeni teknolojilerle buluşuyoruz ve daha üstün özelliklerde cihazlar çıkıyor. Bu nedenle önceki araçların kullanım ömürleri azalmış oluyor. Kısaca bizim e-atık dediğimiz elektronik atıklar, kullanıcısı tarafından ekonomik kullanım süresinin tamamlanmasıyla ortaya çıkan atıklar olarak karşımıza çıkmakta. Bu noktada elektronik atıkların doğru bir şekilde bertarafı da çevre için önem arz etmekte. Bildiğiniz gibi diğer tüm atıkların da belirli bir yönetmelikle lisanslı şirketlerde bertarafı söz konusu. Elektronik atıkta yine bu şekilde” diye konuştu.

VATANDAŞLAR 153’Ü ARAYARAK ATIKLARINI ÜCRETSİZ OLARAK BELEDİYEYE TESLİM EDECEK

Elektronik atıklarla ilgili vatandaşların 153 Çözüm Merkezimizi aramalarının yeterli olduğunu kaydeden Başkan Taban, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle adresine giderek biz elektronik atıkları alacağız. Bu atıkları biz ne yapacağız? Lisanslı işletmeler var. Bugün Bakırel firması temsilcileri aramızda. Biz bu atıkları kendilerine teslim edeceğiz. Dolayısıyla çevre ve sağlığa zararı büyük olan bu atıkların geri dönüşüme kazandırılması noktasında bugün Bakırel firması ile Elektrikli Elektronik Atık Toplama İş Sözleşmesini imzalamış bulunuyoruz. Ben yapılan protokolün şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.