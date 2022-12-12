Bursa İnegöl'de e-devlet'ten sahiplendiriyor

Dijital değişim ve dönüşüm alanında ortaya koyduğu atılımla Türkiye’de e-devlet üzerinden en fazla hizmeti sunan kurum unvanına sahip İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden Hayvan Sahiplenme hizmetini devreye aldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 2019 yılında hizmete açtığı bölgenin en kapsamlı hayvan hastanesine sahip olan ve sunduğu imkanlarla can dostları için konforlu bir yaşam alanı haline dönüşen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde dijitalleşmeye de önem veriyor.

Dijital değişim ve dönüşüm alanında da önemli atılımları bulunan, e-devlette sunduğu hizmet sayısı ile Türkiye 1’incisi konumundaki İnegöl Belediyesi, devreye alınan son uygulama ile artık barınaktaki sahipsiz hayvanların e-devlet üzerinden online olarak sahiplenilmesine de imkan tanıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün barınakta konuya ilişkin tanıtım ve basın toplantısı düzenledi. Yeni uygulamanın tanıtımı yapılırken, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi de basın mensuplarına gezdirilerek tanıtıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Taban, yerel yönetim olarak dijitalleşme adına çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini ve şu anda Türkiye’nin e-devlette en fazla hizmet veren kurum olduklarını belirterek, "Bugün sokak canlılarımızla ilgili bir modülü de devreye almış bulunuyoruz. Burada ne yaptığımızdan bahsetmek gerekirse; sokak canlarımızı biz alıyoruz ve bunlar hastaysa, yaralıysa tedavisi yapılıyor. Bu yıl 4971 hayvanımızın tedavisi yapıldı. 26 tane ameliyat yapıldı, 802 tane kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi. 78 kedi, 213 köpek sahiplendirildi. Yemleme çalışmalarımız sürekli zaten devam ediyor. Yine hayvanseverlerimize mama destekleri vermeye gayret ediyoruz. Belirli bölgelerde sokak canlılarımız için doğal yaşam alanları oluşturduk. Kent Konseyi Hayvan Çalışma Grubu iş birliğinde de pek çok farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Biz bunu canlılara verdiğimiz değerden dolayı severek ve isteyerek yapıyoruz" diye konuştu.

ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN SAHİPLENME YAPILABİLİYOR

Artık e-devlet üzerinden bu hizmetin kullanılabildiğini kaydeden Başkan Taban, "E-devlette İnegöl Belediyesi alanına girdiğimizde, ilk sırada bulunan hizmetten hayvan sahiplenme başvurusunu yapabiliyoruz. Burada hayvanların cinsi, rengi, ırkı, yaşı görülebiliyor. Bu hizmet, vatandaşlarımızın buraya gelmeden hizmeti almasını sağlıyor olacak. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın her zaman barınağımıza gelip görmelerini istiyoruz. Bizler zaten belirli aralıklarla program dahilinde öğrencilerimizi buraya getirerek öğrencilerimizin hayvan sevgisini arttırmak adına adımlar atıyoruz" dedi.