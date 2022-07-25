Bursa İnegöl'de düğün yemeğinden zehirlendiği iddiaları salon mühürletti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir salonda yemekten zehirlenildiği iddiaları üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iki düğün salonunu tedbiren mühürledi.BURSA (İGFA) -İnegöl ilçesinde Pazar akşamı bir sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yaklaşık 200 kişinin zehirlendiği iddia edildi.

Olay üzerine İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte yemeğin yapıldığı ve ikram edildiği salonlarda gerekli incelemeler yapılarak numuneler alındı.

Her iki salonun da mühürlendiği açıklandı.

Konuya ilişkin İnegöl Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü'nün İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerekli tahkikatları başlattığı ve yemeğin yapıldığı ile sunulduğu her iki düğün salonunda da incelemeler tamamlanana kadar "tedbiren" mühürlendiği kaydedildi.