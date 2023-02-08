Bursa İnegöl'de deprem fırsatçılığına geçit yok

Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, deprem sonrası fırsatçılara geçit vermemek üzere tedbirini aldı. 2 günde özellikle yardım malzemesi satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Her alanda halkın huzuru, güvenliği ve refahı için yoğun mesai harcayan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, deprem sürecinde fahiş fiyat ve fırsatçılık yapanlara karşı ciddi bir mücadele başlattı.

Denetimlerini sürdüren ekipler, 06-07 Şubat tarihlerinde ilçe genelinde sıkı bir denetim atağı gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde ekiplerin fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptığını belirterek, fahiş fiyat, etiket, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve benzeri konularda denetimlerin gerçekleştirildiğini, şu ana kadar ilçe genelinde herhangi bir aykırılığın tespit edilmediğini duyurdu.