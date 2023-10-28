Bursa İnegöl'de Cumhuriyet ölümsüzleştirildi

Bursa İnegöl Belediyesi Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Uzun Sokak girişinde oluşturduğu özel platformda, vatandaşların 100. Yıl anı fotoğraflarını Presstagram ile ölümsüzleştirdi. Alanda kurulan Cumhuriyet Çocuk Resim Atölyesi de miniklerin akınına uğradı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı, Bursa İnegöl’de düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Resmi törenlerin yanı sıra İnegöl Belediyesi tarafından bugün çarşı bölgesinde Uzun Sokak girişinde oluşturulan özel platformla, vatandaşların Cumhuriyetin 100. Yılı coşkusu ölümsüzleştirildi. Aynı zamanda çocuk resim atölyesi etkinliği ile minikler cumhuriyeti resmetti.

YÜZLERCE VATANDAŞ 100. YIL ANISINI ÖLÜMSÜZLELTİRDİ

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlik 13.00’da başladı. Uzun Sokak girişinde kurulan platformda bu anlamlı günü ölümsüzleştiren vatandaşlar, “İnegöl’de Cumhuriyet Coşkusu” hashtagiyle sosyal medya hesaplarından paylaşarak Presstagram’dan bu fotoğrafların çıktılarını aldılar. Yüzlerce vatandaşın Cumhuriyet temalı fotoğraflarıyla bugünü ölümsüzleştirdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

CUMHURİYETİN ÇOCUKLARI, CUMHURİYETİ RESMETTİ

Öte yandan, yine aynı alanda İnegöl Belediyesi Çocuk Resim Atölyesi kuruldu. Burada da geleceğin sanatçıları cumhuriyet temalı resimlerle 100. Yıl coşkusuna dahil oldular. Miniklerin eserleri hem aileler hem diğer vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Cumhuriyet marşlarıyla coşkunun çarşı bölgesine yayıldığı etkinlikler gün boyu devam etti. Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da alana gelerek etkinliğe dahil oldu. Resim atölyesindeki çocukların çalışmalarını inceleyen Dündar, vatandaşların cumhuriyet bayramını kutladı.