Bursa İnegöl'de coşku dolu Cumhuriyet korteji

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Kortej Yürüyüşü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet coşkusu, adeta sokaklara sığmadı.BURSA (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim Cuma akşamı İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşın elinde bayrağıyla katıldığı kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

İnegöl Belediyesi önünden başlayan Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşüne protokol üyeleri de eşlik etti. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrencilerin yer aldığı kortej, Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk Heykeline kadar devam etti.

Büyük coşkunun yaşandığı kortej yürüyüşüne, yoldan geçen vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Heykel önünde son bulan yürüyüşün ardından kortej son buldu.