Bursa İnegöl'de çocuklar tarih yazıyor

İnegöl Kaymakamlığı ‘Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de’ projesi kapsamında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı finali gerçekleştirildi. Final programında 100 Türk büyüğünün kitabını okuyan 20 bin öğrenci ve projeyi destekleyen hayırseverlere ödülleri takdim edildi.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Bursa'nın İnegöl Kaymakamlığı ve TYÇ Yayıncılık iş birliğiyle başlatılan; ‘Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de’ projesi kapsamında 54 ilkokul ve 644 sınıfa 100 Türk büyüğünün hayatlarının anlatıldığı kitaplar konuldu.

Daha sonra proje kapsamında 100 Türk büyüğünün hayat hikayeleri öğrenciler tarafından canlandırıldı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının sonlanması ile projenin finali İnegöl Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Program öncesi öğrenciler, veliler ve eğitim camiası, tarihi İnegöl Mehteran Ekibi öncülüğünde kapalı spor salonuna doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş kapalı spor salonunda son buldu.

Öğrenciler tarafından yapılan canlandırmaların ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, “Eğitim ve öğretim yılı başında hayata geçirdiğimiz; ‘Tarih Yazan Çocuklar Projesi’nin ödül töreni için bir arada bulunuyoruz. 20 bin öğrencimiz 54 ilkokulda, 644 sınıfta İnegöl’de tarih yazan Türk büyüklerini okudu ve tarih yazacak çocuklar olarak biz onlara bakıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz” dedi.

İnegöl İlçe Kaymakamı Eren Arslan ise, “Çocuklarımız, gençlerimiz, bizim geleceğimiz. Bugün bizlerin yaptığı işleri, işgal ettiği makamları, yarın onlar bizden devralacaklar. Onların bizden devralacağı bayrağı daha da yukarılara taşımaları, ülkemizi, milletimizi her alanda daha da yukarılara çıkarılabilmeleri için onlara bugün her türlü desteği, eğitimleri için her türlü imkânı sunmak zorundayız” diye konuştu.

Küsüye son olarak Aktör Ahmet Yenilmez, çeşitli tarihi bilgileri programa katılan öğrencilerle paylaştı.

Yapılan konuşmaların ardından, ‘Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de Projesi Genel Koordinatörü Ahmet Ortadeveci, İnegöl Proje Koordinatörü Şaban Korkmaz tarafından projeye destek veren hayırseverlere plaket takdim edildi.

Salonu dolduran binlerce öğrenciye ise madalyaları öğretmenleri tarafından takdim edildi.