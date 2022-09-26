Bursa İnegöl'de 'Cerrah Fasulyesi'ne ilgi 3 kat arttı

Bursa İnegöl Belediyesi’nin şehrin değerlerini tanıtmak adına düzenlediği etkinlikler kapsamında bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği “Fasulye Şenliği” büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. 3 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikramları yapıldı.BURSA (İGFA) - Her mahallesi, her bölgesi ayrı bir değer olan İnegöl’ün tarım markalarından biri de Cerrah Fasulyesi. Çömlekte özel pişirme tekniği ile damaklarda eşsiz bir tat bırakan Cerrah Fasulyesi adını her geçen gün daha fazla duyururken, geçtiğimiz yıl ilki yapılan Fasulye Şenliği sonrası hem Cerrah Fasulyesine olan ilgi hem üretim 3 kat arttı.

Cerrah Fasulyesini diğer fasulyelerden ayıran pek çok özellik bulunurken; kalori bakımından düşük olması, doymuş yağ içermemesi, vücudun gereksinimi için vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olması, yüksek lif içerdiği için sindirim sistemine yardımcı olması ile ileriki zamanlarda oluşabilecek bağırsak kanseri risklerini azaltması, A vitamini düzeyinin yüksek olması ve bağışıklığı desteklemesi, aynı zamanda bu antioksidanlar sayesinde yaşlanmayı yavaşlatıcı ve çeşitli hastalıkları önleyici özelliği, göz sağlığının korunmasında sağladığı büyük destek, yüksek miktarda B6, B1 ve C vitaminleri içermesi, bedeni ve zihni yorgunluktan arındırıcı özelliği, vücudun güçlenmesini sağlaması, magnezyum, kalsiyum, demir, manganez ve potasyum gibi önemli mineralleri bol miktarda içermesi ile öne çıkıyor. Tüm bu özellikleriyle Cerrah Fasulyesi kalp ritmini ve kan basıncını da düzenliyor.

İnegöl Belediyesi, Cerrah Sevdam Derneği ile birlikte geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen fasulye şenliğinin ikincisini Pazar günü gerçekleştirdi.

Cerrah Fasulyesinin yurt içi ve yurt dışında tanınırlığını arttırmak adına yapılan festivale vatandaşlarla birlikte protokolün de ilgisi yoğun oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti İl ve İlçe Başkanları ile yöneticileri, STK temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de şenliğe katıldı.

Protokol konuşmalarıyla başlayan şenlikte, Cerrah Sevdam Derneği Başkanı Hülya Kıvanç davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Kıvanç, “Bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz Çömlekte Kuru Fasulye şenliğimize hoş geldiniz. Bölgemizde yapılan çömlekte kuru fasulye, tanıtım ve teşvikler sonrasında ekim sahaları çoğaltılmış ve üretim verimi arttırılmıştır. Önceleri fakir sofralarının vazgeçilmezi olan kuru fasulye, günümüzde zengin sofralarında ikram edilir hale gelerek kıymetlendirilmiştir. Bölgemizde üretim yapan kuru fasulye üreticisi de festivalin etkisiyle ticari kazanç sağlamaya başlamıştır” dedi.

TARIM VE HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl Belediyesi olarak özellikle kırsal alanda yatırımları arttırmak, burada paydaş olmak, rehberlik etmek, mihmandarlık edebilmek adına gayret içerisinde olduklarına vurgu yaptı.

İnegöl'ün bir ticaret şehri ve sanayi şehri olduğuna dikkati çeken Taban, "Ekonominin ve ekonomik hareketliliğin had safhada yaşandığı bir şehir. İnegöl, ihracatta iller sıralamasında 18. Sırada olan bir şehir. Ancak biz bu dönemde özellikle pandeminin de etkisiyle beraber stratejik alan olan tarım ve hayvancılık konusunda bir dizi atılımlar gerçekleştirdik. Burada çiftçimizin gayretleri var, odalarımızın, tarım müdürlüklerimizin gayretleri var bunların farkındayız. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak elimizdeki imkanları tabiri caiz ise seferber ediyoruz” diye konuştu.

"Geçen yıl bu etkinliğin ilkini yaptığımızda, Cerrah Mahallemizde fasulye ekimi 200 dönümdü. Şu anda bunun 600 dönüme çıktığını ifade etmek istiyorum" diyen Taban, "Bu çok kıymetli. Tabi burada Cerrah’a özel yöntemlerle pişirilen bu fasulye, nihayet itibariyle insanların gelerek deneyimleyebileceği bir merkeze Cerrah’ı dönüştürüyor" dedi.

Başkan Taban’ın ardından DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da alanı dolduran vatandaşlara hitaben selamlama konuşması gerçekleştirdiler.

Konuşmalar sonrası Tarihi İnegöl Mehteri marşlarla alanda yerini aldı. Şenlik coşkusuna coşku katan Mehteran, gösterisiyle beğeni topladı. Daha sonra ise Altar Kafesçi sahneye çıkarak yaklaşık 1,5 saat süren unutulmaz bir konser gerçekleştirdi. Şenlik alanını dolduran vatandaşlar konserle coşup keyifli anlar yaşadı.

Konser sırasında protokol üyeleri alanda kurulan stantları gezerek inceleme yaptı. Hem kuru fasulye hem de bölgenin diğer değerlerinden üretilen farklı lezzetler burada tanıtıldı.

Daha sonra vatandaşlara 3 bin kişilik kuru fasulye ile pilav ikramı yapıldı.