Bursa İnegöl'de Burhaniye semt sahasına kavuştu

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Burhaniye Mahallesi Halimağa Sokakta hayata geçirdiği Semt Sahası, düzenlenen törenle açıldı.

BURSA (İGFA) - Şehrin dört bir yanında hayata geçirdiği projelerle geleceğin İnegöl’ünü imar eden İnegöl Belediyesi, Burhaniye Mahallesinde çocukların yüksek tonajlı araçlar arasında top oynadığı alanda modern bir semt sahası inşa etti.

Halimağa Sokakta bulunan boş arazide top oynayan çocukların videosuyla İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’dan talepte bulunan muhtar Coşkun Yıldız’ın bu talebi üzerine, söz konusu alanda 90 metrekare yeşil alan, 325 metrekare çok amaçlı saha ve 135 metrekare sert zemin tretuvar alanı olmak üzere toplam 550 metrerkare alan üzerinde projelendirilen semt sahasının yapımı tamamlandı.

Mahalle sakinlerinden Turgut Kani’nin de ailesi ve geçmişleri adına hayır lokması ikramı yaptığı açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Uzun zamandır böyle bir sahanın hayalini kuran çocukların katılımıyla yapılan törenle, semt sahası resmen hizmet vermeye başladı.

TÜM MAHALLELERDE EKSİKLERİ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise sahanın hikayesini katılımcılarla paylaştı. Başkan Taban, “Buranın bir hikayesi var. Muhtarımız bize bir video gönderdiler. Çocuklarımız boş alanda top oynamaya çalışıyorlardı. Zaman zaman burada büyük tonajlı araçların park edildiğini görüyorduk. Çocuklarımızın güvenli şekilde oynayabilecekleri bir saha isteği olduğunu ilettiler bizlere. Biz de tabi şehrimizin tüm mahalleleri içerisinde plan notlarında uygun olan tüm alanlarda bu ve benzeri projeleri yapmak üzere 5 yıllık planlarımızı gerçekleştirdik. Ancak bu konuda şanssız mahallelerimiz de var. Bazı mahallelerimizin planlarında spor alanları, park alanları az seviyede ya da var olanlar yapılmış. Kalabalık bölgelerde yetmediğini de görüyoruz. Bu bölgelerde gerek kamulaştırma çalışmaları gerekse de farklı çalışmalarla eksikleri gidermek için çalışıyoruz” diye konuştu.