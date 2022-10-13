Bursa İnegöl'de Başkan Taban'dan muhtarlarla istişare

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar üzerinde muhtarlarla istişareler yapıldı.BURSA (İGFA) - Her fırsatta ortak akıl vurgusu yapan Belediye Başkanı Alper Taban, bugün merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu. Yapılan çalışmalar, yapılacak çalışmalar ve İnegöl Belediyesi’nde yapılan görev değişiklikleri hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, Başkan Taban muhtarlara da gösterdikleri emek ve gayretten dolayı teşekkür etti.

Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada, Başkan Alper Taban ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları; Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu, Durmuş Aydın ve Emin Dündar da hazır bulundu.

Muhtarlar Dernek Başkanı Mesut Çelebi ile muhtarların da yoğun katılım gösterdiği toplantının açılışında konuşan Başkan Alper Taban, “Hepimiz seçilmiş görevliler olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Artık yolun yarısını geçtik, dönemin sonuna doğru ilerliyoruz. Ben anlayışla, birbirimize anlayış göstererek sağlıklı bir ilişki kurma çabasından dolayı siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Dönemimi içerisinde gerek ilçe belediyemiz gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de kamu kurumlarımızın katkılarıyla bir şeyler hayata geçirmeye çalıştık. Son ana kadar da bunun mücadelesini vereceğiz. Ancak insanın olduğu yerde eksikler bitmiyor. Şehrimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Artan nüfusun sağlık ihtiyacı, konut ihtiyacı, park alanları, spor alanları, otopark ihtiyacı… Bizler de tüm bu ihtiyaçları gidermeye, ilgili kurumlara ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kırsal ve merkez mahallelerde yapılan çalışmalara da değinen Başkan Taban, İnegöl Belediyesi içerisinde yapılan değişiklik hakkında da bilgi verdi.

Daha sonra muhtarlarla karşılıklı sohbet ve soru cevap ile devam eden toplantıda İnegöl’e dair konuların masaya yatırıldığı istişare toplantısında bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi. Yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.