Bursa İnegöl'de atıl alan ilçeye nefes olacak

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde atıl halde bulunan 4 bin 800 metrekare alanı sanayi ve konut bloklarını ayıran yeşil hat olarak düzenliyor. 345 fidan ile adeta mini bir ormana dönüşecek alan, şehrin yeni oksijen deposu olacak.BURSA (İGFA) - Çevre düzenlemeleriyle modern bir kent oluşturan İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde hayata geçirdiği projeyle İnegöl’ün yeni oksijen deposunun temellerini attı.

Alapınar Sokakta atıl vaziyette bulunan 4 bin 800 metrekare alan, sanayi ve konut bloklarını ayıran yeşil hat olarak düzenleniyor.

Bu kapsamda daha önce sanayi tarafı tır parkı olarak düzenlenen alanın konut kısmı da yeşil alan ve otoparka dönüşüyor. İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü 4800 m2 alanda devam eden çalışmalar kapsamında; 4300 m2’lik alanda 345 ağacın yer aldığı koruluk ve yeşil alan, 180 m2 sert zemin alanı ile 25 araçlık 320 m2 otopark alanı yapımı için çalışmalara başladı.

“VATANDAŞLARIMIZIN KONFORLU VE HUZURLU ŞEKİLDE YAŞAMALARINI İSTİYORUZ”

Belediye Başkanı Alper Taban, dün beraberindeki heyetle birlikte alanda incelemelerde bulundu. Burada bölgenin oksijen deposu olacak koruluk alanda fidan dikimleri gerçekleştirildi. İnceleme sırasında açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, “Bugün Cumhuriyet Mahallemizde otopark ve koruluk alan uygulamasını incelemek üzere bir aradayız. Bulunduğumuz bölge lokasyon olarak hem sanayi alanlarının hem konut alanlarının kesiştiği nokta. Bu iki bloğu ayıran yeşil bantlarda geçmişte bir düzenleme yapmıştık. Sanayi tarafına bakan hattı Tır parkı olarak düzenledik. Konut alanı tarafından da bu yeşil bandı vatandaşlarımızın kullanımına uygun şekilde düzenliyoruz. Çocuk oyun alanları, spor alanları yapıldı burada. Mahallemiz eski ve yerleşik bir mahalle. Yeni yeni konutlarla nüfusun da arttığını görüyoruz bölgede. Burada vatandaşlarımızın konforlu ve huzurlu şekilde yaşamalarını istiyoruz” dedi.

ŞEHİR MERKEZİNDE MİNİ BİR ORMANLIK ALAN

Burada yapılan çalışmayla 345 adet ağacın toprakla buluştuğunu ifade eden Başkan Taban, “Mini bir ormanlık alan oluşturmuş oluyoruz aslında burada. 4300 m2 yeşil alan, 180 m2 sert zemin alanı ve alanın en başında da 320 m2’lik alanda bir otopark alanı oluşturmuş oluyoruz. Burada farklı türlerde bitkilendirmeyle güzel bir botanik alan ortaya çıkmış olacak. Daha önce bu alanın birinci etabında açmış olduğumuz semt sahası ve yeşil alan zaten kullanılmakta. Bu alan da tamamlandığında, ağaçlarımız yetiştiğinde vatandaşlarımız buralardan istifade edecekler. Bizler de fidanlarımızı dikerek bugün çalışmaya destek olmuş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.