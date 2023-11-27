Bursa İnegöl'de Akıa Otomotiv personel alacak

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Hamzabey OSB’de üretimini sürdüren Akıa Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasında çalışmak üzere 20 erkek personel alımı yapılacağını açıkladı. Başvurular 29 Kasım Çarşamba günü alınacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 20 erkek personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

AKIA OTOMOTİV FİRMASI 20 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Hamzabey OSB’de üretimini sürdüren Akıa Ulaşım İÇ ve Dış Ticaret A.Ş. firmasında çalışmak üzere 20 erkek personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Akıa Otomotiv firması; 5 mekanik montaj bölümü, 10 kaynak operatörü ve 5 otomotiv boyacısı olmak üzere toplam 20 personel alımı yapacak. Mekanik montaj operatörü için; erkek, 18-50 yaş aralığında, deneyim sahibi, daha önce mekanik bölümünde çalışmış, İnegöl ve Yenişehir’de ikamet eden personeller alınacak. Kaynak operatörü alımı için de erkek, 20-45 yaş aralığında, en az 1 yıl deneyimli, daha önce kaynak operatörü olarak çalışmış, İnegöl ve Yenişehir’de ikamet eden personeller alınacak. Otomotiv boyacısı alanında ise erkek, 20-45 yaş aralığında, en az 1 yıl deneyim sahibi olan, daha önce otomotiv boyacısı olarak çalışmış, İnegöl ve Yenişehir’de ikamet eden personel alımı yapılacak. Firmanın belirttiği genel şartlara göre çalışma saatleri 08.30-18.15 olacak, Cumartesi ve Pazar günleri ise tatil. Çalışanlara yakacak yardımı, bayramlarda ticket ve doğum ile evlilik yardımları olacak.

İlgili alım için başvurmak isteyenlerin 29 Kasım 2023 Çarşamba günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak başvuru kabullerine katılması gerekmektedir.

Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”