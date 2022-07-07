Bursa İnegöl'de 530 işçiye seyyanen zam müjdesi

Bursa'da çalışanının her zaman yanında olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, asgari ücrete gelen ara zam sonrası belediye bünyesinde çalışan 530 işçiye seyyanen zam müjdesi verdi. Böylelikle İnegöl Belediyesi’nde en düşük maaş 7.000 TL oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından verilen en az 1.000 TL seyyanen zam müjdesi sonrası İnegöl Belediyesi, Hak-İş Sendikası ile yeniden masaya oturarak ek protokol imzaladı. Belediye encümen salonunda düzenlenen ek protokol sözleşmesinde Belediye Başkanı Alper Taban, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, birim müdürleri ve sendika temsilcileri yer aldı.

Personellerinin artan kur ve enflasyon karşısında ezilmelerine rıza göstermeyerek emeğe ve emekçiye verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, imzalanan ek protokol ile ilgili açıklama yaptı.

İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban, Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu ücret artışına duyarsız kalmayarak; ben çalışanlarımı artan kur ve yüksek enflasyon karşısında ezilmelerine rıza gösteremediğini belirtti.

EN DÜŞÜK MAAŞ 7.000 TL

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 530 personele müjde vererek İnegöl Belediyesi’nde en düşük maaşın 7.000 TL olduğunu açıkladı.

Başkan Taban açıklamasının devamında, ‘’Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte asgari ücret 5.500 TL’ye yükseldi. Tabi bizde yaptığımız değerlendirmeler neticesinde belediye personelimize en az 1.000 TL seyyanen zam artışı yaparak 7.000 TL seviyesi ve üstünde olmak koşuluyla iyileştirme yapmak istedik. Yapılan bu iyileştirme Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak. Arkadaşlarımızın da bu noktada iletilerini ve geri bildirimlerini görüyoruz. Kurumumuza olan hizmetlerinden, katkılarından ve gayretlerinden dolayı her bir çalışan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yapılan çalışmaların da tüm şirket çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.