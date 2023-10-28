Bursa İnegöl'de 29 Ekim coşkusu resmen başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları, bugün Atatürk anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.BURSA (İGFA) - 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, bugün 100 yaşında. Tüm yurtta olduğu gibi Bursa İnegöl’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkulu bir şekilde start aldı. Cumhuriyet Bayramının 100. Yıldönümü kutlamaları, 13.00’da Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Çelenk törenine; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İnegöl Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın, ilçe protokolü, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇELENK SUNULUP SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Çelenk sunumuyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde sırasıyla; Kaymakamlık ve İnegöl Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin ilk bölümü burada sona erdi.