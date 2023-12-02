Bursa İnegöl'de 2. Sosyal Girişimcilik Eğitimi'ne yoğun ilgi

İnegöl Belediyesi’nin Social Business Global ve TÜMMİAD iş birliğinde bu yıl 2’ncisini düzenlediği Sosyal Girişimcilik Eğitimi Cuma akşamı gerçekleştirildi. 200 kişilik kontenjanı bulunan organizasyon 200 gencin katılımıyla yapıldı.BURSA (İGFA) - Gençlere yönelik düzenlenen etkinlik ve programlarla donanımlı bir nesil inşa etmek adına gayret sarf eden Bursa İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampını bu yıl 2’nci kez gerçekleştirdi. İnegöl Belediyesi organizasyonu ile Social Business Global ve TÜMMİAD (Tüm Mucitler İcat-İnovasyon ve Araştırma Derneği) iş birliğinde 01 Aralık Cuma akşamı “Sosyal Girişimcilik Eğitimi” Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapıldı. Sosyal Girişimcilik Kampı ise bu eğitimin ardından yapılan sınav neticesinde belirlenen 50 kişi ile 2-3 Aralık tarihlerinde DOSTUM tesislerinde yapılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN GENÇLERE ÇAĞRI; “FIRSATLARI DEĞERLENDİRİN”

TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ve Social Global Business Ülke Lideri İsmail Hilmi Adıgüzel’in konuşmacı olarak katıldığı Sosyal Girişimcilik Eğitimi, 16-35 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban da eğitim programına katılarak gençlerle bir araya geldi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Birimlerimiz bu organizasyonları sizler için hazırlıyorlar. Hepiniz için fırsatlar var, hepiniz için imkanlar var. Yeter ki siz isteyin. Hayatta fırsat hiçbir zaman bitmeyecek. Burada bir fırsat çeşmesi var, herkes için akıyor. Ama ulaşmak isteyenler gidip ulaşıyorlar. Kimisi küçük bir su şişesi, kimisi gidip koca bir damacanayı dolduruyor. Bu fırsatları değerlendirmek lazım. Bugün de burada hem bir yandan sosyal girişimcilik hem bir yandan sosyal fayda hem de girişimciliğinizin neticesinde elde ettiğiniz ürün, marka ve hizmetlerinizle çok çok güzel yerlerde olacaksınız. Ben yapılan organizasyonu hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

EĞİTİME KATILANLARA SERTİFİKA VERİLDİ

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ve Social Global Business Ülke Lideri İsmail Hilmi Adıgüzel’in eğitimi gerçekleştirildi. Günün sonunda eğitime katılanlara katılım sertifikası verildi.

KİTAP KAMPANYASI YAPILDI

Bu yıl eğitim kapsamında bir sosyal sorumluluk kampanyası da programa dahil edildi. Başvurusu kabul edilen katılımcılardan eğitime minimum 1 kitap ile gelmeleri istendi. Eğitimin bir çıktısı olarak burada toplanan kitaplarla butik bir kütüphane oluşturulacağı kaydedildi.