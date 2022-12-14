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Bursa İnegöl'de 2 milyon liralık imza

GÜNDEM 14.12.2022, 13:54
Bursa İnegöl'de 2 milyon liralık imza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 2 milyon lira kâr sağlayacak projenin imzaları atıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi uhdesinde çiftçileri tek çatı altında toplamak adına kurulan Üreten Çiftçiler Kooperatifine ait soğuk hava deposunun enerji maliyetini karşılamak adına Güneş Enerji Sistemi kurulacak.

Yüzde 65 TKDK hibesi ile hayata geçirilecek proje ile yılda 2 milyon TL’lik enerji elde edilecek. Soğuk hava deposunun tüm enerji maliyetini karşılayacak proje için bugün İnegöl Belediyesi ile TKDK arasında protokol imzalandı.

Soğuk hava deposunun güneş enerji sistemi ile donatılarak yılda 2 milyon TL’lik enerji üretilmesi, bu sayede soğuk hava deposunun elektrik maliyetinin karşılanması hedefleniyor.

“KOOPERATİF ÜYELERİNİN ARTMASINI ARZU EDİYORUZ”

Belediye Encümen Salonunda yapılan imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bir ve beraber çalışmayı öğrenmek adına 'Üreten Çiftçiler Kooperatif'ni hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla buraya kaynak aktarmamızla gerçekleşen bir kooperatif kuruldu. Bugün itibariyle kooperatifin yaklaşık 160 üyesi var. Bu sayının da artmasını arzu ediyoruz” dedi.

İnegöl’de meyve üretiminin çok iyi olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, yaklaşık 220 bin ton meyve üretimi olması nedeniyle soğuk hava tesisi eksiği olduğunu ön görerek bu noktada adım attıklarını kaydetti.

Başkan Taban, "Yine Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz burada bize destek vermişti. Tesisimiz hayata geçti. Depolamamızı orada yapıyoruz. Ancak soğuk hava depolarının en önemli gider kalemi elektrik tüketimi. Devletimizin TKDK üzerinden yaptığı desteklemeler var. Burada elektrik enerjisinin özellikle güneş enerjisi yöntemiyle kurulması adına bir hibe programı açtılar. Bu programa bizler başvurduk. Yapılan değerlendirme neticesinde de İnegöl Belediyesi bu anlamda TKDK’dan destek almayı hak etmiş oldu" diye konuştu.

TKDK İl Müdürü Bilal Tunç ise, İnegöl Belediyesi’nin TKDK açısından 2 ayrı özelliği olduğuna vurgu yaparak, "Birinci özelliği TKDK ile kamu kurumları arasındaki ilk yer İnegöl Belediyesine ait. İlk uygulayan ve bu kadar güzel uygulayan… Sonrasında güneş enerjisi projesine girildi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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