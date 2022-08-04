Bursa İnegöl'de 19 fırına cezai işlem

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fırınlara yönelik sıkı bir denetim başlayan Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 120 işyerinden 19’una farklı hususlarda ihlallerden dolayı cezai işlem uyguladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde fırınlara yönelik sıkı bir denetim başlattı.

Denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması adına belirli aralıklarla yapılan denetimlerin süreceği kaydedildi.

Bu kapsamda İnegöl'deki 49 ekmek fırını ve 71 unlu mamuller işyeri olmak üzere toplamda 120 işyerinin denetlendiğini duyuran Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerde; işyeri açma ve çalıştırma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, gramaj, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı gibi konuların incelendiğini 19 işletmeye; temizlik, fiyat tarifesi ve eksik gramaj konularından dolayı cezai işlem uygulandığını açıkladı.