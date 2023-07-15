Bursa İnegöl'de 15 Temmuz hüznü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları, bu sabah Garnizon Şehitliğine yapılan ziyaret ve dualarla başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi uhdesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, sabah 10.00’da Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde yapılan törenle başladı. Törene; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile daire amirleri katıldı.

ŞEHİTLERİN KABİRLERİNE KARANFİL BIRAKILDI

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan şehitlik ziyareti, daha sonra dualarla devam etti. Ardından şehitlerin kabirlerine protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET

Şehitlikte yapılan program sonrası protokol üyeleri İnegöl Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Burada gazilerle sohbet edildi.