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Bursa İnegöl Belediyesi Troy'a geçti

GÜNDEM 10.11.2023, 11:26
Bursa İnegöl Belediyesi Troy'a geçti

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalıştıkları banka ile yapılan görüşme neticesinde tüm çalışanların kartlarının yerli ve milli “Troy Kart” (Türkiye Ödeme Yöntemi) sistemine geçirilmesi için anlaştıklarını duyurdu.BURSA (İGFA) - İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Bir yandan diplomatik temaslarla Filistin halkının uğradığı zulmün son bulması adına gayret sarf edilirken, ülkemizde bir yandan da siyonist işgal rejimini destekleyen şirketleri boykot eylemleri yapılıyor. Bu kapsamda daha önce İnegöl Belediyesi’nin sosyal tesisi olan Gastro İnegöl’de İsrail menşeli ürünler satılmadığı ve satılmamaya devam edileceği açıklanmıştı. İnegöl Belediyesi bugün de yeni bir boykot kararı aldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bu karara göre, artık İnegöl Belediyesi çalışanlarının banka kartları ABD kuruluşu olan Master Card veya Visa olmayacak. Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi ailesi olarak; bankamız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışma arkadaşlarımızın tüm kartlarının yerli ve milli TROY Kart sistemine geçirilmesi hususunda anlaşmamızı sağladık. Hayırlı olsun” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin tüm personelleri ile belediyeye ait şirketlerde çalışan personellerin kartlarının Türkiye Ödeme Yöntemi olarak bilinen TROY Kart sistemine kısa süre içerisinde geçmesi bekleniyor.

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