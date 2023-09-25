Bursa İnegöl Belediyesi istihdama aracı oluyor

Bursa'da iş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Anıl Orman Ürünleri firmasının üretim bölümünde çalışmak üzere toplam 25 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Anıl Orman Ürünleri firmasının üretim tesisinde çalışmak üzere 25 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

ANIL ORMAN ÜRÜNLERİ FİRMASI 25 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Anıl Orman Ürünleri firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Anıl Orman Ürünleri firması, üretim bölümünde çalışmak üzere personeller alacak. 18-40 yaş arası, vardiyalı sistemde çalışabilecek, vasıflı ve vasıfsız kadın-erkek 25 personeller alınacak. SGK, yemek ve servis mevcuttur. Başvurular 27 Eylül Çarşamba günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”