Bursa İnegöl Belediyesi dijital değişim ve dönüşümde öncü

Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin yüzde 67’ye ulaşan yatırımları ile dijital değişim ve dönüşüm çalışmalarını ve hedef projelerini anlattı. Türkiye’nin, bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediye olduklarını vurgulayan Taban, İnegöl’ün başarısının ‘şehrin topyekun başarısı” olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) – Bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren Türkiye’deki belediyelerin başında gelen Bursa İnegöl Belediyesi, beş saniyede ulaşılabilen çözüm merkezi ile de Türkiye’nin en hızlı ulaşan kurumu olmanın gururunu yaşıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursada Bugün TV ortak yayınıyla İGF TV üyesi tüm medyalarda ‘Biz Bize’ programında belediyenin yüzde 67’ye ulaşan yatırımları ile dijital değişim ve dönüşüm çalışmalarının yanı sıra hedef projelerin anlattı.

https://youtu.be/Mhwi5wMYllM

Dijitalleşmeyle aynı zamanda işlere ivme kazandırdıklarını ve hız kattıklarının altını çizen başkan Taban, e-devlet üzerinden sunulan 52 hizmet ile de vatandaşların işlemlerini oturdukları yerden yapabilme imkanı tanıdıklarını söyledi.

“ZAMAN, PARADAN DAHA KIYMETLİ…”

Temizlik hizmetlerimizde Akıllı Rota Optimizasyonu ile işleyişi hızlandırdık ve daha verimli hale getirdiklerini belirten Başkan Taban, “Kurum içi sistemlerimizi revize ederek dijital imza ile zaman kaybını önledik. Bugün zaman, paradan daha kıymetli bir unsur halinde. Bunun bilincinde olarak kurumumuzun işleyişine ivme kazandıracak adımlar atıyoruz. Çözüm Merkezimiz Türkiye’nin en hızlı ulaşılan kurumları arasında. Beş saniyede İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi’ne ulaşılabiliyor” diye konuştu.

Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına şehrimizin daha iyi fiziki şartlara sahip bir hizmet binasına ihtiyaç olduğundan yola çıkarak çalışmaları süren yeni Hizmet Binasının kısa sürede hizmete alınacağını kaydetti.

İNEGÖL’ÜN GELECEK VİZYONUNU YANSITACAK…

“Adı her ne kadar Belediye Hizmet Binası olsa da aslında şehrimizin yaşayan bir merkezi, vatandaşlarımızın pek çok alanda faydalanacağı bir mekân olacak” diyen Başkan Taban, “Restoranıyla, kafeteryasıyla, gençler için özel alanlarıyla, toplantı salonlarıyla, sergi alanlarıyla ve daha pek çok özelliği ile 7/24 yaşayacak bir merkez inşa ediyoruz. Hemen karşı bölgede ise eski hükümet binası, eski lojman ve Sedir Kafe’nin bulunduğu alanda İnegöl’ün gelecek vizyonunu yansıtan bir meydan oluşturmak için çalışma başlattık. Meydanların marka önemi kadar, sosyal açıdan da önemi büyük. Meydanlar, turizm açısından da şehirlere değer katıyor. Bizler de bu düşünceyle; mobilyası, köftesi, gastro değerleri, kaplıcaları, eşsiz doğası ve tarihi değerleriyle öne çıkan şehrimize sembol bir meydan kazandırmak istiyoruz” dedi.

Söz konusu çalışmalara yönelik detaylardan da bahseden Başkan Taban, toplamda 11 bin metrekare alanda üç parçayı birleştirerek bütünleyici bir proje ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Başkan Taban, içinde 130 araç yeraltı otoparkı, 70 araç açık otopark, 30 adet bisiklet park yerinin yanı sıra 30 metrekare taksi durağı ve 6 taksi için park yeri, 300 metrekare kafeterya (kapalı alan), 180 metrekare kafe (açık alan), toplam 385 metrekare iki adet etkinlik alanı, 7 adet ATM alanı ve 7 bin 900 metrekare halkın kullanımına açık rekreatif alanın bulunacağını söyledi.

‘KANAL İNEGÖL’ VİZYON PROJELERİMİZDEN BİRİ…

İnegöl Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan şehrin ilk kapsamlı dere ıslahı projesi Kanal İnegöl’de peyzaj çalışmaları başladığını anımsatan Başkan Taban, sorunlu ve görsel olarak İnegöl’e yakışmayan bir alanı şehrin en gözde alanına dönüştürmek için kolları sıvadıklarını belirterek, “850 metre uzunluğundaki bölgede dere ıslahıyla birlikte bir sosyal yaşam alanı inşa ediyoruz. 205 ağaç dikildi burada. Şu an yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.