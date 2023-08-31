Bursa İnegöl Belediyesi 31 personel alacak

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 3 ayrı alanda çalışmak üzere toplam 31 personel alımı yapılacağını duyurdu. Son başvuru 8 Eylül 2023 Cuma olarak açıklandı.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi’nin personel alımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 ayrı alanda görevlendirilecek personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım kapsamında; çöp kamyonu arkası personeli 20 kişi, çöp kamyonu şoförü 10 kişi ve kazıcı yükleyici operatörü 1 kişi istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 08 Eylül Cuma günü 17.00’a kadar Mesudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak No:29 adresinde bulunan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bizzat başvuru yapabilecek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Alımların tamamı erkek olacak. Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şöyle: Çöp kamyonu arkası personeli ve çöp kamyonu şoförü için; T.C. vatandaşı olmak, askerlik ile ilişiği olmamak, 45 yaşını geçmemiş olmak ve esnek çalışma şartlarına uygun olmak. Kazıcı yükleyici operatörü için de; T.C. vatandaşı olmak, askerlik ile ilişiği olmayan, 40 yaşını geçmemiş, esnek çalışma şartlarına uygun olmak, E veya C ehliyete sahip olmak, SRC-2 ve SRC-4 belgesine sahip olmak, psikoteknik belgesine sahip olmak.