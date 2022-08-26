Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban İGF TV'de 'Biz Bize'nin konuğu

Bursa’da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursada Bugün TV ortak yayınıyla İGF TV üyesi tüm medyalarda canlı yayında…BURSA (İGFA) – İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursada Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir ve Bursada Bugün yazarı Hasan Boztürk’ün sunumuyla “Biz Bize” programında soruları yanıtlıyor.

Başkan Taban, İnegöl Belediyesi’nin yüzde 67’ye ulaşan yatırımları ile dijital değişim ve dönüşüm çalışmalarını ve hedef projelerini canlı yayında İnegöl Kent Müzesi'nden anlatıyor.

https://youtu.be/Mhwi5wMYllM