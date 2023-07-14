Bursa İnegöl affetmedi, cezayı kesti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya sanayisinde yeşil alana endüstriyel atık attığı tespit edilen şahıs önce görüntülerle kayıt altına alındı, ardından bin 295 TL idari para cezası ve 500 TL temizlik ücreti olmak üzere bin 795 TL ceza kesildi.BURSA (İGFA) - Temizlik konusunda bugüne kadar pek çok adım atan, öncelikle atıkların düzenli toplanması ve bertaraf edilmesi noktasında hayata geçirdiği tesisler ve farkındalık çalışmalarıyla sorunu çözme gayreti gösteren İnegöl Belediyesi, sunulan tüm imkanlara rağmen çevreyi kirletenleri affetmiyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıkı denetimlerle çevre kirliliğine sebebiyet verenleri tek tek tespit ediyor.

Bu kapsamda son olarak Mahmudiye Mahallesi Güngör Sokak üzerinde bir kamyonet ile yeşil alana endüstriyel atık atıldığı tespit edildi.

Şahsı görüntüleyen ekipler, ardından durumu Zabıta Müdürlüğüne bildirdi. Zabıta ekipleri görüntüler üzerinden idari yaptırım uygulayarak tutanak hazırladı. Atıkları yeşil alana atan kişiye 1295 TL idari para cezası ile birlikte 500 TL temizlik ücreti olmak üzere toplamda 1795 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, geleceğe güzel bir dünya bırakmak adına şehrimiz özelinde çevre ve temizliğe azami derecede önem verdiklerinin altını çizerken, "Bu duyarlılığı vatandaşlarımızın da göstermesi adına gerek farkındalık çalışmalarıyla gerekse de kurduğumuz tesislerle ilçe halkımızın işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle sanayi bölgesinde üreticilerimizin işini kolaylaştırmak adına Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi oluşturduk. Vatandaşlarımız 153 hatlarımızı araması durumunda adreslerinden gidip atıkları alıyor ve uygun şekilde bertarafını sağlıyoruz. Buna rağmen, uygunsuz davranışların devam ettiğini görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

