Bursa İNDAK ekibi de Malatya'ya sevk edildi

Bursa'da İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi 38 kişiyle deprem bölgesine hareket etti.BURSA (İGFA) - Sabaha karşı acı bir deprem ile uyanan Türkiye'den afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri ve yardımlar sevk edilmeye başlandı.

İNDAK EKİBİ 38 KİŞİYLE MALATYA’YA HAREKET ETTİ

Bursa'da İnegöl Belediyesi öncülüğünde oluşturulan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi de 38 kişiyle deprem bölgesine hareket etti.

Haber ulaşır ulaşmaz hazırlıklara başlayan İNDAK ekibi, AFAD’ın yönlendirmesi ile Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere erken saatlerde hareket etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da İNDAK’ın yola çıkmadan önce yaptığı hazırlıklar sırasında İNDAK merkezine geldi.

38 kişilik ekip; 2 binek araç, ekip üyelerinin bulunduğu otobüs ve malzemelerin yer aldığı yük aracıyla birlikte toplam 4 araçla Malatya’ya ulaşmak üzere İnegöl’den hareket etti.