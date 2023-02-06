Bursa ilk ekibini Malatya'ya gönderdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından AFAD Başkanlığı ile koordineli şekilde 5 araç ve 22 personelden oluşan ilk ekibini Malatya'ya gönderdi.BURSA (İGFA) - Bir çok ilkde yıkıma neden olan depremin ardından AFAD Başkanlığı ile koordineli şekilde harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilk destek ekibini Malatya'ya gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "5 araç ve 22 personelden oluşan ilk ekibimiz Bursa’dan Malatya’ya yola çıktı. Rabb’im yar ve yardımcıları olsun" diyerek videolu paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş, Pazarcık’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aktaş, "Devletimiz tüm imkânlarıyla seferber olmuş durumda. Yaşanan bu felaketin yaralarını hep birlikte saracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Alinuraktas70/status/1622475524110012416