Bursa İl Mİlli Eğitim'den Yıldırım HEM'e ziyaret

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür Yıldırım Halk Eğitimi Merkezini Ziyaret EttiBURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Aile Okulu Projesi' kapsamında Yıldırım’daki eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Aile Okulu Projesi kapsamında Bursa’da en fazla veliye ulaşan Yıldırım Halk Eğitimi Merkezini Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ziyaret etti.

Ziyaretinde Aile Okulu Projesi ile "Sosyal ve duygusal gelişim, çocuklarımızın genel gelişimlerinin ayrılmaz bir parçası. Bu hem kendileri hem de çevreleriyle daha sağlıklı iletişim kurmaları açısından çok önemli. ‘Aile Okulu Projesi’yle velilerimize; geleceğimiz olan çocuklarımızla empati yapabilme, arkadaşlık ilişkileri kurabilme ve sürdürebilme, grubun bir parçası olarak işlem yapabilme, sosyal problemleri çatışmaları çözebilme, çalışmalarında azim gösterebilme, sebat edebilme, sabır gösterebilme davranışlarını kazandırıyoruz." dedi.

Yıldırım Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Proje kapsamında açtıkları kurslarla Bursa'da en fazla veliye ulaşan Yıldırım Halk Eğitim Merkezimizin idareci ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Tüm Halk Eğitim Merkezlerimiz büyük bir özveriyle ailelerimize ulaşmak için gayretli çalışmalar yürütüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Velilerimizi kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Yıldırım Halk Eğitim Merkezine yaptığı ziyarette kursiyerlerle de bir araya geldi. Gür, atölyelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.