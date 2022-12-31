Bursa İl Jandarma hırsızlara göz açtırmadı

İl Jandarma ekipleri, otoyolda hırsızlık yapan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladıBURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nca Osmangazi ilçesi Selçukgazi Mahallesi mülki sınırları içerisinde İzmir-Gebze otoyolunda iki ayrı tarihte meydana gelen hırsızlık olaylarının fail veya faillerinin tespit edilerek yakalanması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) araştırma yapıldı. Şüpheli bir araç bölgede tespit edilince ekipler devreye girdi. Şüpheli araç içerisinde bulunan; daha önce sabıka kaydı bulunan M.Ş. (42), R.K. (50) ve M.M. (49) gözaltına alındı. Yapılan aramada; 2 gram metamfetamin içiminde kullanılan puyp, dekupaj aleti ve kesme uçları ile alet edevat ele geçirildi.

ÜÇ AYRI OLAY

Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede; otoban kenarında bulunan fens tellerinin ve bu tellere ait direkler ile otoban bariyerlerinin söküldüğü otobana inen yola ait demir kapının asma kilit ve zincirinin sökülerek yerinden çıkarılmış olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı araştırmada şüphelilerin Osmangazi ve Gemlik’te meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. M.M’nin buna ek olarak Gürsu’da da aynı suçu işlediği belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Yıldırım’ın Arabayatağı Mahallesinde bulunan bir firmaya sattıkları tespit edildi. Firmada yapılan aramada hırsızlık malzemeleri kamyona yüklenmiş vaziyette bulunurken, çalınan tel örgüler ve bariyerler karayolları ekiplerine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi R.K., M.M. ve M.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.