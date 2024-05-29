Bursa İGD’de yeni dönem! Başkan Mesut Demir güven tazeledi

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında seçime tek liste ile giren Başkan Mesut Demir güven tazeledi. Başkan Demir, medyalara İŞKUR istihdam desteğinin 9 aya çıkarılması gerektiğini, basın kartı olan gazetecilere yeşil pasaport verilmesi gerektiğinin altını çizdi.BURSA (İGFA) - Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında Divan Başkanlığını İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Vekili, KGK Yerel Medya Meclis Başkanı, Balıkesir İletişim Derneği Başkanı Ümit Babacan yaparken, Aysın Komitgan ve Hasan Yalçın da Divan’da yer aldı.

Toplantı açılış konuşmasını yapan Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, “Bursa İnternet Gazetecileri Derneğimizin olağan genel kurulu 2025 Nisan ayındadır. Bugün olağanüstü seçimli genel kurul toplantımızı gerçekleştirmemizin nedeni, kamu yararına dernek statüsüne başvuru yapacak olmamızdır. Kamu yararına dernek statüsüne geçtiğimizde, birçok avantajdan derneğimiz faydalanacaktır. 2011 yılında kurulan Bursa İnternet Gazetecileri Derneği’nde kuruluşundan bugüne hizmetleri olan başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

“İŞKUR, MEDYALARA İSTİHDAMDA 9 AYLIK TEŞVİK VERMELİ” Bursa İnternet Gazetecileri Derneği’nin amacının medyaların ve gazetecilerin sorunlarına çözüm aramak, sosyal, kültürel ve ekonomi açıdan faydalar sağlamak olduğuna dikkat çeken Başkan Mesut Demir, “Medyalarımızın en önemli sorunu istihdam, ekonomik gelir ve vergi yükleridir. Ekonomik krizin ülkemizde pandemi sürecinden buyana sürmesi, her sektörde olduğu gibi medya sektöründe de etkili olmuştur. Geçmiş yıllarda İŞKUR tarafından medyalarımıza sağlanan istihdama yönelik 9 aylık teşvik, son 1,5 yıldan buyana maalesef 3 ay olarak verilmiş, istihdam şartları da ağırlaştırılmıştır. İletişim fakültesi mezunu yüzlerce meslektaşımız, farklı sektörlerde çalışmak durumunda kalmıştır. İŞKUR, istihdamın artması için 9 aylık teşvik sistemine geri dönmek zorundadır.” İfadelerini kullandı.

“GAZETECİLERE YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ ŞART” “Meslektaşlarımızın önemli sorunlarından birisi de, yeşil pasaport konusudur” diyen Başkan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Basın kartı bulunan meslektaşlarımızın yurtdışı seyahatlerinde gri pasaport yerine devlet memuru, sporcu, iş insanları ve avukatların kullandığı yeşil pasaport verilmesi şarttır. Çıkarılan internet yasası ile birlikte Türkiye geneli bazı internet haber siteleri, yapılan denetimlerle resmi ilan almaya hak kazanmıştır. Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan pastasından daha fazla internet haber sitesinin faydalanması, iletişim fakültesi mezunu meslektaşlarımızın istihdamı için çok önemlidir. Umuyoruz ki, Bursa’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından daha çok internet haber siteleri, resmi ilan alarak daha fazla istihdam yolu açılsın. Medyalarımızın ve meslektaşlarımızın sorunlarını, sosyal, kültürel ve ekonomik beklentileri biliyoruz. Sorunların çözümü için ilgili tüm kurum kuruluşlarla diyalog halinde çalışıyoruz. Bu konuda önümüzdeki süreçte İletişim ve Medya Çalıştayı düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda medyalarımızın tüm sorunları masaya yatırılıp, sonuç raporunu tüm ilgili kurum kuruluşlar ve kamuoyu ile paylaşacağız. Mevcut yönetim kurulu arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bugün seçilecek yeni yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Derneğimizin olağanüstü seçimli genel kurulunun medya camiamıza, Bursamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.”

Toplantıda, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği’nin kamu yararına dernek statüsüne geçmesi için başvuru yapılması oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurul toplantısı seçiminde yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;



Yönetim Kurulu: Mesut Demir (Başkan), Aysın Komitgan, Mehmet Ali Ekmekçi, Erhan Cem Öztürk, Tuğba Bedirhanoğlu, Burcu Sekmen, Kazım Bulut, Murat Barbaros Koçanalı, Hasan Yalçın, Muhammet Ali İlbeyi, Fatih Mısır, Necat Kırbulut, Yavuz Gerçekçi, Mehmet Ali Bora.

Denetim Kurulu: Mehmet Çetinkaya (Başkan), Sevil Şaru, Zeynep Çelik, Rüstem Pehlivanlar, Erdal Toprak Doğan, Esmanur Gülbahar



Yüksek İstişare Kurulu: Metin Altundal (Başkan), Tahsin Ardıç, İbrahim Öge, Osman Tüysüz, Cennet Cankılıç, İhsan Altıkardeş, Barış Yankı İçöz, Fevzi Sarıkaya, Metin Alp, Sevinç Çelebi, Neslihan Çelik, Elif Didem Danacıoğlu



Etik Kurulu: Yusuf Ziya Yüce (Başkan), Atilla Güney, Fetih Bağcı, Ahmet Sevinç, Ozan Kaplanoğlu, Ersel Nalbant, Emine Pınar Turan Kahraman, Adem Gür, Pınar Yeniyiğit, Bilal Kayaaltı, Hüseyin Altınırmak.



İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) delegeleri olarak da Aysın Komitgan ve Yavuz Gerçekçi seçildi.