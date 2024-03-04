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Bursa için dönüşüm başlıyor

GÜNDEM 04.03.2024, 17:12
Bursa için dönüşüm başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde en önem verdikleri konunun kentsel dönüşüm olacağını söyleyerek, “Önümüzdeki süreçte daha ulaşılabilir ve daha yeşil dirençli şehir Bursa’yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönem şehrimizde 16 bin yeni sosyal konut da inşa ediyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde şehri daha ileriye taşıyacak yeni dönemdeki vizyonunu ve gerçekleştireceği projelerini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki süreçte en önemli konu başlığını kentsel dönüşüm olacağını belirtti. Sağlam yapıları ve kentsel dönüşümüyle dirençli bir Bursa hayal ettiklerini ifade eden Başkan Alinur Aktaş, özellikle Bursa gibi aktif fay hatları üzerine kurulu şehir için depremin tartışılmaz bir gerçek olduğunu dile getirdi. 6 Şubat depremleri öncesinde TÜBİTAK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA ile yürüttükleri projeler başta olmak üzere kentsel dönüşüme öncelik vermenin doğru bir karar olduğunu bir kez daha gördüklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bilimsel bir altyapı ve bütüncül bir bakış açısıyla doğru planlama ve ortak akılla dirençli şehir Bursa için dönüşümü başlatacağız. Geçtiğimiz dönemde Bursa’da yer alan yaklaşık 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulunan alanlarda çalışmalarımızı başlattık. Birileri hayatında hiç kentsel dönüşüm yapmazken bugünlerde kentsel dönüşümden bahsediyorlar. Allaha şükürler olsun bizim yaptığımız işler var. İstanbul Caddesi’nden Karapınar’a, Akpınar-1050 Konutlardan Arabayatağı’na, Sıcaksu-Gaziakdemir’den Yiğitler’e ve tarihi şehir merkezine kadar Bursa’nın dört bir yanında projelerimizi başlattık. Bir bir tamamlıyoruz. 14 farklı dönüşüm projemizle 2025 yılı sonuna kadar 11 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tarihi alanlarda, imalat ve sanayi alanlarında, kamusal alan ve yapılar özelinde de sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarımızın ana eksenini ‘2050 Çevre Düzeni Planı’mız oluşturacak. Yeni dönemimizde akademik katkılar, ortak akıl ve mutabakatla, kent anayasası olarak yürürlüğe alacağız. JICA, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuz ve akademik odalarımızla birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

“DAHA YEŞİL DİRENÇLİ ŞEHİR BURSA” Mudanya ile Gemlik ilçeleri de başta olmak üzere Bursa bütünündeki öncelikli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini anlatan Başkan Aktaş, “Yeni dönemde daha ulaşılabilir ve daha yeşil dirençli şehir Bursa’yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Sadece yapıları sağlamlaştırıp vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp, şehir içindeki arterleri birbiriyle buluşturacak, yeni yollar açacak, yeşil alan ve donatı alanlarıyla kent kalitesini üst düzeye taşıyacağız. Bu kentsel dönüşüm çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştiraki Burkent, TOKİ ve özel sektörümüzün gücüyle gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönem kentimizde 16 bin yeni sosyal konut da inşa ediyoruz. Bu projeyle başta yeni evlenen çiftlerimiz, emeklilerimiz ve işçilerimiz olmak üzere uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. sürekli hayalini kurduğumuz, yaşlısının, gencinin, kadınının, erkeğinin, çocuğunun güven duyduğu, huzur bulduğu, daha mutlu, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı” dedi.

HANLAR BÖLGESİ VE HİSAR BÖLGESİ Hanlar Bölgesi’ndeki değişim ve dönüşüme de değinen Başkan Aktaş, uzun yıllardır konuşulan Hanlar Bölgesi Projesinin ilk etabı olan Çarşıbaşı Meydanı ile tarihe imza attıklarını dile getirdi. Bu çalışmaların henüz başlangıç olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Hanlar Bölgemizi ilmek ilmek işleyeceğiz. Payitaht şehir Bursa’mızda tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Hisar bölgesinde de geçtiğimiz dönemde birçok eseri gün yüzüne çıkardık ve yaptığımız çalışmalarla bölgede önemli bir seviyeye geldik. Önümüzdeki dönemde Hanlar Bölgesi’nde olduğu gibi Hisar Bölgesi’ni de hak ettiği değere kavuşturacağız. Üzerinde çalışmalar yürüttüğümüz tarihi aksımızın Setbaşı-Yeşil-Emirsultan kısmında da dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Projemizle Bursa’nın önemli bir değerini daha gün yüzüne çıkarıyoruz” diye konuştu. CUMALIKIZIK-ULUABAT-UMURBEY Kayhan bölgesinde gerçekleştirilecek en önemli çalışmalardan birinin de meydan ve otopark projesi olduğunu belirten Başkan Aktaş, 3 bin metrekarelik alanda yapılacak meydan projesinin yaklaşık 300 araçlık kapalı otoparkıyla çarşı bölgesindeki önemli bir eksiği gideceğini ifade etti. Bu çalışmaların yanında tarihi mahalle ve köyleri de koruyarak yaşatacaklarını dile getiren Aktaş, “Cumalıkızık’ta gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle tarihi dokunun ön plana çıktığı, düzensizliklerin giderildiği, otopark sorununun ortadan kaldırıldığı ziyaretçilerinin imrenerek gezeceği bir Cumalıkızık ortaya çıkaracağız. Uluabat Gölü’nün suları içinde bir inci gibi parlayan Gölyazı’yı eşsiz bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. Gemlik’in yamaçlarında tarih içinde yaşamın devam ettiği Umurbey mahallemizin tarihi dokusunu ön plana çıkaracak hamleleri yapacağız. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken şehrin adeta kurumsal kimliğinin oluşturulduğu kentsel tasarım rehberi bize ışık tutacak” dedi.

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