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Bursa İçin Birlik’ten son çağrı

GÜNDEM 16.07.2022, 14:45
Bursa İçin Birlik’ten son çağrı

Şehirde 10 partinin bir araya gelmesiyle oluşan ‘Bursa Birlik’ özelleştirmelere son verilmesi çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) -  Bursa’da Memleket Parti, Demokrat Sol Parti, Doğru Parti, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Anadolu Birliği, Türkiye Değişim Partisi, Cihan Partisi, Genç Parti, Liberal Demokrat Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanları tüzel kişiliklerini bir kenara bırakıp bir araya gelerek oluşturduğu “Bursa İçin Birlik” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’cı yıldönümünde yazılı açıklama yaptı. İl başkanları, amaçlarının “Cumhur ya da Millet İttifak’ına bir seçenek olmadıklarını” belirterek, “3 milyon 200 bine dayanan nüfusu ile  Türkiye’nin ekonomik olarak 4’cü gücü olan Bursa’nın kazanılmış haklarını son nefesimize kadar korumak ve kollamak olduğunu” ifade ettikleri açıklamada; “Vatandaşların öz varlıklarının yangından mal kaçırırcasına pazarlanmasının Bursa’nın geleceğini ipotek altına alınmasıyla eş değer olduğunun ” altını çizdi.

Bursa İçin Birlik; “15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü yaşadığımız bu günlerde kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz. Yıldırım’da birinci derece tarım arazisi ve dere taşkın alanı olmasına rağmen Samanlı-Vakıf hattından başlayarak birkaç seneye kadar Demirtaş nahiyesine kadar uzanan Lojistik Merkezi’yle ilgili iddialardan da rahatsızız. Dağ yöresi olarak bilinen 4 ilçe için verilen vaatler sözde kaldı. Orhaneli ilçesinde 500 milyar liralık bir maden rezervi olduğu ve bununda 2020 yılı içinde işleneceği, yöreye tersine göçün başlanacağı müjdelenirken yıl 2022’nin ortası oldu biz hala Dağ Yöresi’nin bitirilmeyen yollarını konuşuyoruz. Buradan son kez uyarıyoruz! Milletin son öz varlılarını satmayın! Yıkılan okulların Avrupa Birliği Fonları ile tekrar yapıldığını gözlemliyoruz. Ancak bu fonların kullanılması için tek şartları var. Yeni yapılan okullar mülteciler için! Hayat pahalılığı ülkemizin beka sorunu haline geldi. Sonbahar da hayat şartları çok daha zorlaşacak. Kiralar ise aldı başını gidiyor. Bazı ev sahiplerinin eski kiracılarını çıkarmak için UEDAŞ, BUSKİ, BURSAGAZ’a giderek abonelikleri düzmece evrakla sonlandırdıklarını, eski kiracılarında bu sebeple evlerini iş yerlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını duyuyoruz. Türkiye’nin tekrar ayağa kalkması için Cumhuriyet’in kuruluş değerlerine dönmemiz lazım. Aksi halde bu türbülanstan çıkamayacağız!” ifadeleri kullanıldı.

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