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Bursa Havuzlu Park’ta dönüşüm hızlandı

GÜNDEM 30.06.2023, 10:39
Bursa Havuzlu Park’ta dönüşüm hızlandı

Bursa’nın kültürel hafızalarından Havuzlu Park, Büyükşehir Belediyesi tarafından modern bir tesis olarak yeniden kente kazandırılıyor.BURSA (İGFA) - Uluslararası müsabaka yapılabilecek şekilde 1935 yılında Bursa’ya kazandırılan, Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan şehrin simgelerinden Havuzlu Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Bursalıların burayı sadece 3 ay değil yıl boyu kullanabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından üzeri balon sistemi ile kapatılan Havuzlu Park, 2011 yılında da ek gelir getirmesi amacıyla Bursaspor’a devredilmişti. Bursaspor tarafından da verimli şekilde işletilemeyen, gerekli bakım ve onarımları yapılamayan Havuzlu Park, yeniden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne geçmişti. Son 4 yıldır da kaderine terk edilen tesislerin yeniden ihya edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje hız verildi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayat bulan proje kapsamında Havuzlu Park’ın bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekare alan sil baştan yenileniyor. Mevcut yapının yerine daha modern tekniklerle, fonksiyonel olarak daha uygun, kullanıcı kapasitesi artırılmış, ulusal müsabakaların da düzenlenebileceği standartlarda proje tasarlandı. Proje inşaat alanı 8 bin 500 metrekare olan yapı, iki blok olarak kurgulandı. Tesisin girişi, mevcuttaki yapı gibi parselin güney tarafından olacak. Ana blok; idari birimler, danışma, bekleme-sergi ve fuaye alanı, spor faaliyetlerinin yürütüleceği idari birimler, seminer odası, otopark ile parka ve tesise hizmet edecek restoran ile servis birimlerinden oluşacak.

Diğer blok olan spor bloğunun alt katında soyunma odaları, duşlar, hamam ve sıcak su havuzları ile açık havuzların teknik birimleri yer alacak. Havuz katında ise; FINA standartlara uygun tam olimpik açık yüzme havuzu ile yarı olimpik açık yüzme havuzu bulunacak. Yarı olimpik havuzun bir kısmının derinliği artırılarak, atlama havuzu olarak da kullanılabilecek. Mevcut atlama kulesinin yerine FINA standartlara uygun 10 metrelik bir atlama platformu planlandı. Açık havuzların kotunda hizmet verecek şekilde spor salonu, ofisler, çok amaçlı bir salon ve kafeterya tasarlandı. Hemen hemen her Bursalının anılarında kendine yer bulan Havuzlu Park’ta inşaatın önümüzdeki ocak ayı içinde tamamlanması hedefleniyor.

BURSA'NIN ÖNEMLİ DEĞERİ

Bursa’nın sporda da marka bir kent olması hedefiyle kente yeni tesisler kazandırmanın yanında amatör spor kulüplerine de her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Havuzlu Park’ın sadece bir spor tesisi olmadığını, Bursalıların hatıralarında da önemli yer edindiğini söyledi. Bursa’nın önemli değeri olan bu tesislerin içler acısı halinin kente yakışmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Havuzlu Park’ın yeniden Bursa’ya kazandırılması için gerekli çalışmaları başlattık. Gerçekten kentin göbeğinde önemli bir tesis. Buranın yeniden ayağa kaldırılması için gerçekten modern ve ayrıcalıklı bir proje hazırladık. Bakanlığımızın da desteğiyle inşaata başladı. İnşallah çalışmalar tamamlandığında Havuzlu Park, eski hareketli günlerine yeniden kavuşacak” dedi.

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