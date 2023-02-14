Bursa, Hatay'da barınma için kolları sıvadı

Depremden en fazla etkilenen Hatay’da geçici yaşam alanları oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve Türkiye genelinden gelen yardımları dağıtmakla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu için düğmeye bastı. Hatay eski cezaevi alanında kurulacak çadır kent ve konteyner kent için zemin düzenleme çalışmalarına başlandı.HATAY (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan depremin hemen ardından, tüm birimleriyle adeta alarm durumuna geçen ve ilk bir hafta Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde arama-kurtarmadan sosyal yaşam destek faaliyetlerine kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Hatay’a dev bir şantiye kurdu.

Hatay’da geçici barınma sorununun çözümü, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile gelen yardımların koordinasyonu ile görevlendirilen Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlerini tamamlayan ekiplerini Hatay’a çekti. Halen tüm deprem bölgesinde 915 personel ve 251 araçla görev yapan Büyükşehir Belediyesi, bu personelin 290’ını ve araçların da 111’ini Hatay’da görevlendirdi.

300 ÇADIR, 50 KONTEYNER

Bursa’dan yola çıkan destek ekiplerinin de ulaşmasıyla birlikte Hatay Antakya’da çalışmalara start verildi. İlk geçici konut alanı olarak eski cezaevi alanı ve çevresindeki 20 dönümlük alan belirlenirken, ekipler sahada zemin düzenleme çalışmalarına başladı. Bu bölgede 300 çadır ve 50 konteynerden oluşan geçici bir yaşam alanı oluşturulacak. Konutların yanında, bölgede kalacak depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatı alanları da yapılacak.

“SOĞUKTAN KURTARACAĞIZ”

Depremin ilk gününden beri afet bölgesinde olan, Gaziantep’teki çalışmaların ardından hafta sonu Hatay’da görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaları bizzat sahada takip ediyor.

Depremin 10 ili etkilediğini, Hatay’ın en kötü durumdaki illerden biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa olarak Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da destekler veriyorduk fakat Gaziantep'teki ekiplerimizi şu an buraya çektik. Bursa'dan da takviye alarak hem altyapı hem de üst yapı ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle makine ekipmanımızla yeni çadır kentler oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak adına yoğun gayretimiz var. Bugün itibariyle çalışmalara yoğun şekilde başladık. İnsanları soğuktan bir an önce kurtarmak için konteynerler ve çadır kentler oluşturmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarıma da gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun. Ama hayat devam ediyor. Devlet millet işbirliği içerisinde bu zor günleri hep beraber atlatacağız inşallah” dedi.