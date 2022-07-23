Bursa Halkla İlişkiler Derneği 30 yaşında

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) 30. yılını düzenlenen bir gece ile kutladı. BHİD Başkanı Cansel Oruç, “30 yılı kutluyor olmaktan mutlu ve gururluyuz. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dediBURSA (İGFA) - Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD), 30. yılını kutladı. Hastavuk sponsorluğunda, mangal partisi ile hem yazı karşılayan misafirler, hem de derneğin 30. yılını kutladı. Geceye BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç, BURTİMDER Başkanı Murat Çakmaker, Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, BHİD yönetim ve denetim kurulu, yüksel istişare kurulu üyeleri, üyeler, basın mensupları ve sponsorlar katıldı.

Türkiye’de halkla ilişkiler mesleği tam olarak anlaşılmaya çalışılırken dernekleşme fikri ile atılan önemli bir adımın bugün 30. yaşına basmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirten Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç, 30 yıllık serüvende başkanlık yapan, yönetim ve denetimlerinde yer alan, dernek için çalışan herkese teşekkür etti. Yeni sezonla birlikte önemli projelere ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını kaydeden Oruç, hayat hızla akıyor ve sürekli bir değişim yaşanıyor. Biz de hem üyelerimizi, hem de bu mesleğe gönül vermiş kişileri bu değişime hazırlamak istiyoruz.

Projelerimiz ile ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bugün ulusal alanda adı bilinen Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri’nin de 10’uncusunu yapacağız. Bugünlere gelen ödül törenimizi için de ayrı bir gurur içindeyiz. Gecemize katılan tüm misafirlerimize ve bu geceyi gerçekleştirmemizde katkı sağlayan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her yıl bizi misafir eden Hastavuk ailesinin de 50. yıllarını kutluyorum. ” dedi.

BHİD Başkanı Oruç, gecenin sponsorları Hastavuk, Almira Otel, DOSABSİAD, Hayat Hastanesi, Özdilek, Kadim Ajans, Tatil Avcısı, İskender, EsteticaPlus’a plaketlerini takdim etti. Plaket töreninin ardından katılımcılarla birlikte 30 yıl pastası kesildi.