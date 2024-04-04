Bursa halkı, sandıktan çıkan sonuçtan memnun mu?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi sona erdi. CHP Bursa adayı Mustafa Bozbey, 2024 yerel seçimlerinde resmi sonuçlara göre %47,62 oy alarak rakibi Alinur Aktaş'ı geride bıraktı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Peki vatandaş sonuçtan memnun mu?Esmanur GÜLBAHAR/Musa YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye uzun süren yerel seçim gündeminden nihayet çıktı. Önceki dönem AK Partinin kazandığı birçok şehir, bu dönem CHP’ye geçti. Bursa’da bu şehirlerden biri olarak seçimlerde öne çıktı ve Bursa’da CHP’nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Peki Bursa halkı yerel seçim sonuçlarından memnun mu?

BURSA’DA AK PARTİ’YE EMEKLİLER Mİ KAYBETTİRDİ?

Vatandaşların birçoğu sandıktan çıkan sonuçlardan memnun olduğunu dile getirirken, birkaç vatandaş ise bu seçim sonucunun mimarının emekliler olduğunu söyledi.

HALK, MUSTAFA BOZBEY’DEN MEMNUN…

Halkın birçoğunun değişimden yana oy kullandığını belirten vatandaşlar, Bozbey’in kazanması dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirdiler.

“BİR AK PARTİLİ OLARAK DEĞİŞMESİNİ İSTEDİM”

Emekli ve AK Partili olduğunu söyleyen bir vatandaş da hükümetin emeklileri mağdur ettiğinden yakınarak, bu kez tercihini Bozbey’den yana kullandığını ifade etti.

Birçok vatandaş yerel seçim sonuçlarını, emeklinin tepkisi olarak değerlendirdi.

HERKES ŞOKTA

Seçim sonuçlarının herkesi şoka uğrattığını söyleyen vatandaşlar, Alinur Aktaş’ın en iyi projelerinden birinin Hanlar Bölgesi olduğunu kaydederek yeni başkan Mustafa Bozbey’e başarılar dilediler.